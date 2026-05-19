Costa Rica desmantela red de lavado de dinero y decomisa autos de lujo y una mansión

POR EFE

Las autoridades de Costa Rica desmantelaron este lunes un grupo sospechoso de lavado de dinero, en un operativo que abarcó 17 allanamientos en los que se detuvo a ocho personas y se decomisaron vehículos de alta gama, una casa de lujo con cine propio y una cadena de gimnasios.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Michael Soto, informó que entre los sospechosos estaría el supuesto cabecilla de este grupo, supuestamente relacionado a dos casos de narcotráfico en el país.

En total, se decomisó dos camiones y 20 vehículos, muchos de estos de alta gama de marcas como Lamborghini, Mercedez Benz, Ferrari y Chevrolet, valorados en al menos 2,7 millones de dólares, así como 29 propiedades valoradas en 7 millones de dólares, entre estas una mansión de 3 millones de dólares que contaba hasta con una sala de cine.

Al grupo también le decomisaron una empresa de reciclaje y 400 máquinas de una cadena de gimnasios mediante las cuales aparentemente lavaban dinero.

"Esta investigación aunque es por legitimación de capitales, tiene que ver con dos casos de narcotráfico. El cabecilla es un masculino de apellido Alfaro que ya fue detenido", declaró Soto.

En total han sido detenidos seis hombres de apellidos Alfaro, Backer, Monge, Villalta, Lanuza y Solís, con edades entre los 46 y 59 años, y dos mujeres de apellidos Alfaro, de 28 años, y Piedra, de 33.

El líder "es un sujeto de 50 años que ha involucrado a familiares en la estructura. Se dedicaba a traer vehículos de lujo, deportivos, exclusivos y participaba en exposiciones. Uno solo de esos vehículos cuesta 400.000 dólares", explicó el director del OIJ.

Según el informe del OIJ, en los allanamientos de este lunes se decomisaron además dinero en efectivo en moneda costarricense, colombiana, nicaragüense y estadounidense; 65 piezas de joyería, 9 computadoras, 21 teléfonos móviles, y una arma larga AR-15.