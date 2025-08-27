Costa Rica registró un superávit primario equivalente al 1 % del PIB

Finanzas

Los ingresos tributarios acumulados a junio crecieron 1,3 % —por encima del 0,7 % observado un año antes— y representaron el 6,5 % del PIB, reporta el BCCR.

Por revistaeyn.com Al cierre del primer semestre de 2025, Costa Rica mostró señales claras de consolidación fiscal: el Gobierno Central (GC) registró un superávit primario equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit financiero de 1,2 % del PIB, mejorando levemente frente a junio de 2024, cuando dichos indicadores fueron 0,9 % y 1,5 % respectivamente. Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), este desempeño refleja la recuperación de los ingresos tributarios y una reducción en el pago de intereses sobre la deuda pública.

Los ingresos tributarios acumulados a junio crecieron 1,3 % —por encima del 0,7 % observado un año antes— y representaron el 6,5 % del PIB. El incremento obedeció principalmente a una mayor recaudación del impuesto al valor agregado (3,2 %), la recaudación aduanera (2,6 %) y el impuesto sobre la renta (0,8 %), reporta el BCCR. No obstante, la dinámica no fue homogénea: el impuesto único a los combustibles se contrajo 5,8 % y el impuesto selectivo al consumo cayó 12,8 %, lo que matiza el avance agregado de la recaudación. En el otro extremo, el gasto total y el gasto primario evidenciaron una reducción interanual de -1,4 % y -0,4%, respectivamente, y representaron el 8,5 % y 6,3 % del PIB. Esto constituye un cambio marcado respecto a las elevadas tasas de crecimiento de gasto observadas un año antes (8,9 % y 8,4 %). La contracción del gasto se explicó, en buena medida, por un descenso del gasto de capital (-13,4%) y por una menor erogación en intereses de deuda —tanto interna como externa— que generó un ahorro cercano a ¢49 mil millones frente a junio de 2024.