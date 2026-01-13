Costa Rica: tribunal advierte que Nayib Bukele no puede intervenir en campaña política

Centroamérica & Mundo

El presidente de El Salvador visitará Costa Rica la próxima semana para inspeccionar los avances en la construcción de una cárcel inspirada en el modelo salvadoreño, anunció este miércoles el gobernante costarricense, Rodrigo Chaves.

POR EFE El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) rechazó este lunes un recurso presentado por un ciudadano que pretendía evitar la visita que hará esta semana el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en plena campaña electoral costarricense, pero advirtió que el mandatario no puede intervenir en asuntos internos. El TSE informó que declaró "sin lugar" el recurso de amparo electoral debido a que el recurrente no acreditó de qué forma la visita del mandatario extranjero, prevista para el próximo martes y miércoles, le afecta, concretamente y en lo personal, sus derechos fundamentales de carácter político electoral.

Sin embargo, el máximo ente electoral recordó que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas indica que las delegaciones foráneas están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado en el que se encuentren. "La toma de posición de un mandatario extranjero -en favor o en contra de alguna de las opciones políticas en contienda- constituiría una violación al Derecho Internacional Público", explicó el TSE en la resolución publicada este lunes.

¿ A QUÉ SE DEBE LA VISITA DE BUKELE A COSTA RICA?

Bukele, visitará Costa Rica la próxima semana para inspeccionar los avances en la construcción de una cárcel inspirada en el modelo salvadoreño, anunció este miércoles el gobernante costarricense, Rodrigo Chaves. "Don Nayib viene a seguirnos dando consejo, a inspeccionar el avance (de la cárcel) y a enseñarle al pueblo de Costa Rica por qué es que sí podemos y debemos darle seguridad", expresó Chaves en su conferencia de prensa semanal. El presidente costarricense no detalló la agenda ni los días en los que Bukele estará en Costa Rica, pero sí dijo que espera que le acompañe en la conferencia de prensa semanal del próximo miércoles.