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La inflación energética en Latinoamérica se triplica y llega al 6,41 %

La aceleración de la inflación registrada en estos meses evidencia "la alta sensibilidad en los precios internos" de la energía a las tensiones geopolíticas, los riesgos de suministro, y las variaciones en los precios internacionales del petróleo, señala Olacde.

Por Agencia EFE La inflación energética interanual en América Latina y el Caribe se triplicó entre marzo y mayo, al pasar de 2,12 % a 6,41 %, debido al conflicto en Oriente Medio y al impacto sobre los mercados internacionales de petróleo y combustibles. Los datos son parte del último informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde), que señaló que el cambio ocurre después de un periodo de baja presión energética, "lo que amplifica la magnitud del repunte observado en los meses posteriores".

La Olacde explicó que durante gran parte de 2025 la inflación energética mantuvo una trayectoria moderada con variaciones puntuales que no alteraron la tendencia general de desaceleración, una evolución que llevó a que en febrero de este año "las presiones inflacionarias provenientes de la energía se ubicaran en niveles cercanos a cero, alcanzando el valor más bajo del periodo analizado". La aceleración de la inflación registrada en estos meses evidencia "la alta sensibilidad en los precios internos" de la energía a las tensiones geopolíticas, los riesgos de suministro, y las variaciones en los precios internacionales del petróleo. En contraste, la inflación total interanual en América Latina y el Caribe mostró una trayectoria más estable durante los últimos meses, con cambios en un rango relativamente acotado e impacto más gradual y parcial, según la organización.