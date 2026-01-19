Tendencias y Expertos

Centroamérica mide la Confianza: abrimos la Cuarta Edición del Estudio “El Valor de la Confianza”

En un contexto de desinformación y desgaste institucional, la opinión ciudadana vuelve a ser clave para entender en quién confiamos y por qué.

Por revistaeyn.com La confianza se ha convertido en uno de los activos más frágiles —y más necesarios— de nuestro tiempo. En Centroamérica, como en gran parte del mundo, la ciudadanía vive un entorno marcado por la polarización, la desinformación y una creciente insatisfacción con las instituciones tradicionales. En ese contexto, saber en quién confiamos y qué esperamos de quienes lideran la sociedad ya no es una pregunta abstracta: es una necesidad urgente.

Con ese propósito, Revista Estrategia & Negocios (E&N), en alianza con PIZZOLANTE y DATOS Group, abre la fase de votación de la Cuarta Edición 2026 del estudio regional “Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza”, una investigación que invita a los ciudadanos de la región a expresar su percepción sobre empresas, líderes empresariales y marcas, así como sobre el estado general de la confianza institucional. [Vote aquí en la encuesta El Valor de la Confianza 2026]

¿Por qué importa su opinión sobre la confianza?

Según explica Thony Da Silva Romero, CEO y Socio Director de PIZZOLANTE, los resultados del estudio permiten construir una verdadera radiografía de la percepción ciudadana, en un momento en que la confianza se ha transformado en un termómetro del estado de salud de nuestras democracias. Los hallazgos de ediciones anteriores revelan una realidad que interpela a toda la región: -Existe una brecha creciente de confianza entre las empresas privadas y las instituciones públicas. -En muchos países, una parte significativa de los ciudadanos responde “ninguna” cuando se les pregunta qué instituciones les generan confianza, reflejando una desafección institucional profunda. -Al mismo tiempo, las empresas —en especial las familiares y con fuerte arraigo local— emergen como actores que concentran mayores niveles de credibilidad. Esta combinación plantea preguntas de fondo sobre gobernabilidad, bienestar y cohesión social. Y para responderlas, la voz ciudadana es indispensable.

Empresas, confianza y responsabilidad social

El estudio ha identificado que, en un entorno saturado de ruido informativo y discursos extremos, muchas personas confían en las empresas porque perciben cercanía, continuidad, calidad en productos y servicios, y compromiso con sus comunidades. Pero esa confianza también implica responsabilidades.

Como advierte Da Silva, cuando las empresas ganan confianza en contextos donde las instituciones la pierden, asumen un rol más amplio en la vida pública. No para sustituir al Estado, sino para contribuir al fortalecimiento del tejido social, al empleo digno y al desarrollo sostenible. Tu voto ayuda a entender cómo se está construyendo —o erosionando— esa confianza, y qué esperan realmente los ciudadanos de quienes hoy concentran mayor credibilidad.

Una medición regional, rigurosa y abierta al Público General

La encuesta El Valor de la Confianza 2026 forma parte de un estudio regional de largo plazo que se realiza por cuarto año consecutivo. La investigación combina el análisis del Público Informado (empresarios, ejecutivos y tomadores de decisión) con la visión del Público General, para contrastar miradas y detectar coincidencias y diferencias. En ediciones anteriores, más de 4.800 centroamericanos participaron con su opinión, convirtiendo este estudio en el principal referente regional sobre confianza empresarial y reputación. El procesamiento y análisis de la información cuenta con el respaldo técnico de DATOS Group, firma con décadas de experiencia en investigación de opinión pública y estudios sociales en la región.

Votar es participar en la construcción de confianza