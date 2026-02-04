Centroamérica & Mundo

Cifra récord: El Salvador importó US$3.566 millones en bienes de China en 2025

Los datos oficiales indican que las importaciones chinas a El Salvador superaron en 34,4 % a los US$2.652,5 millones de 2024, para una diferencia al alza de US$913,7 millones.

Por Agencia EFE El Salvador alcanzó en 2025 una cifra récord de importaciones de bienes desde China con US$3.566,2 millones, la cifra más alta desde 1994, mientras que sus exportaciones al gigante asiático cayeron a 50 millones, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR) consultadas este martes. Los datos oficiales indican que las importaciones chinas a El Salvador superaron en 34,4 % a los US$2.652,5 millones de 2024, para una diferencia al alza de US$913,7 millones.

Con este dato, China se convirtió en el segundo socio comercial más importante en cuanto a importaciones de El Salvador, solo por detrás de Estados Unidos, que en 2025 vendió a este país centroamericano mercancías por US$4.677,8 millones. Por su parte, las exportaciones salvadoreñas a China se redujeron en un 5,3 %, pasando de US$52,8 millones en 2024 a 50 millones en 2025, una reducción de US$2,8 millones. La cifra más alta desde 1994 -año de referencia con el dato más antiguo en la base de datos BCR- en exportaciones a China es de 2018 con US$85,6 millones. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE China no se encuentra entre los primeros 10 compradores de bienes salvadoreños, lista que es encabezada por Estados Unidos con US$2.086 millones en 2025 y que es completada por los países de Centroamérica, República Dominicana, México, España y Bélgica.