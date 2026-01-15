Centroamérica & Mundo

Delcy Rodríguez anuncia "nuevo momento político" en Venezuela cuando se acerca más a Trump

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, Rodríguez se refirió así a la apertura al diálogo con el país norteamericano, en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos anunciado el pasado jueves por el titular del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez.

POR EFE La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles el comienzo de un "nuevo momento político" en su país, tras afirmar que han sido excarcelados más de 400 presos políticos y mientras da pasos hacia el restablecimiento de la relación con EE.UU., después de conocerse una llamada telefónica con el mandatario Donald Trump. Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, Rodríguez se refirió así a la apertura al diálogo con el país norteamericano, en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos anunciado el pasado jueves por el titular del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez. "El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica", sentenció la mandataria encargada, que compareció ante periodistas nacionales y extranjeros flanqueada por su hermano y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. No obstante, condicionó esta nueva etapa a que se haga con "respeto hacia el otro" y "hacia los derechos humanos".

"Los mensajes de odio, intolerancia, las acciones de violencia, no serán permitidos", zanjó. Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, afirmó en Telegram que la conversación con Trump fue "productiva y cortés". "Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros Gobiernos", señaló. La conversación tuvo lugar después de que las autoridades de ambos países anunciaron la semana pasada que iniciaron un "proceso exploratorio" para rehabilitar sus canales diplomáticos formales. Trump fue el primero en informar hoy sobre el contacto telefónico, que Rodríguez confirmó posteriormente. "Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. La llamada fue "larga", indicó el líder republicano, quien agregó que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela", país contra el que ordenó una operación militar que terminó con la captura de Maduro, actualmente detenido en Nueva York.

Libertad de presos políticos

Rodríguez aseguró, por otra parte, que "se mantiene abierto" el "proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad" que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, "procedieron 194" excarcelaciones.

"Al día de hoy -añadió la líder chavista- podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días". Según afirmó, este "arduo" proceso está encabezado por Cabello. En diciembre, el Ministerio para el Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 88 personas en el día de Navidad y otras 99 el primero de enero, de las cuales las ONG locales verificaron alrededor de la mitad. Desde el pasado jueves hasta las 14:30 hora local (18:30 GMT) de este miércoles, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, había verificado 100 excarcelaciones. Por su parte, la ONG Foro Penal, confirmaba 72 excarcelaciones hasta las 13:50 hora local (17:50 GMT) de este miércoles. El martes, Jorge Rodríguez puso a disposición las "listas" de excarcelaciones, que todavía no se han hecho públicas, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos.

Comunicadores excarcelados

Entre los liberados se encuentra un grupo de 19 periodistas y comunicadores sociales, de un total de 24 que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) contabilizaba como detenidos. De acuerdo al listado del sindicato, quedan cinco periodistas privados de libertad, entre ellos el exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, un reconocido aliado de la premio nobel María Corina Machado. Uno de los excarcelados es Roland Carreño, también activista del partido opositor Voluntad Popular (VP), quien fue detenido el 2 de agosto de 2024. Esta fue la segunda ocasión, pues ya había sido arrestado el 26 de octubre de 2020 y excarcelado el 18 de octubre de 2023, luego de un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD en Barbados.

Piden más liberaciones