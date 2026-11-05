Denuncian la detención de la periodista cubana Yoani Sánchez

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Sánchez fue detenida por la policía política cuando salía esta mañana de su vivienda, ubicada en el barrio Nuevo Vedado, para hacer compras en el mercado del barrio, relató el reporte.

Por Agencia EFE La periodista Yoani Sánchez, directora del periódico digital independiente 14Ymedio, fue detenida en La Habana, denunció ese medio fundado por ella en 2014. Sánchez fue detenida por la policía política cuando salía esta mañana de su vivienda, ubicada en el barrio Nuevo Vedado, para hacer compras en el mercado del barrio, relató el reporte.

La periodista avisó a sus colegas "de su breve salida y anunció que regresaría pronto, pero apenas diez minutos después logró enviar un mensaje en el que advirtió con cuatro palabras de su situación. Desde entonces, no hay noticias de Sánchez", según refirió 14YMedio. El también periodista de ese diario, Reinaldo Escobar, y esposo de Yoani Sánchez, también denunció su detención por agentes de la Seguridad del Estado. "Seguimos sin noticias de Yoani Sánchez. Gracias por las denuncias compartidas", escribió Escobar, quien se encuentra en Madrid, desde su perfil en las redes sociales.