Centroamérica & Mundo

Deportaciones a Guatemala desde EE.UU. y México suben un 47,5 % a agosto

Los meses en los que las autoridades migratorias de los dos países del norte de América registraron un mayor número de retornos fueron julio, con 7.463, y agosto, con 6.951 guatemaltecos.

Por Agencia EFE La deportación de migrantes guatemaltecos desde Estados Unidos y México aumentó un 47,5 % en los primeros ocho meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, al registrar 46.194 retornados, informaron las autoridades del país centroamericano. De acuerdo con las cifras divulgadas por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), entre enero y agosto de 2025, las autoridades estadounidenses y mexicanas retornaron a 31.309 ciudadanos del país. Por lo que este año fueron deportadas 14.885 personas más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los meses en los que las autoridades migratorias de los dos países del norte de América registraron un mayor número de retornos fueron julio, con 7.463, y agosto, con 6.951 guatemaltecos. Según la entidad migratoria, los guatemaltecos retornados por esos países son de dos provincias contiguas y fronterizas con México, pues 8.996 son principalmente originarios de Huehuetenango (oeste) y 6.630 de San Marcos (suroeste), según la información oficial. Del total de deportados entre enero y agosto de este año, 40.842 son hombres adultos, 4.230 mujeres adultas y 1.122 menores de edad, de acuerdo con los datos oficiales.