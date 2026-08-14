Contratación laboral en Panamá creció 19,1% a mayo

Empresas & Management

El principal impulso provino nuevamente de las contrataciones por obra determinada, modalidad que aumentó en 5.227 contratos, un 54,5% más. Este tipo de contratación está estrechamente vinculado a las distintas fases de ejecución de los proyectos de construcción.

Por revistaeyn.com La contratación laboral en Panamá mantuvo una tendencia positiva durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) registró 141.595 inscripciones de contratos laborales, cifra que representa un incremento de 22.671 contratos, equivalente a 19,1%, frente a los 118.924 registrados en igual periodo de 2025. El comportamiento positivo se reflejó en las tres principales modalidades de contratación: por obra determinada, por tiempo definido y por tiempo indefinido, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica de mayo de 2026, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el análisis, la mayor variación se observó en los contratos por obra determinada, que aumentaron en 7.682, es decir, 31,4%. Este resultado estuvo relacionado principalmente con el incremento de los registros en las Oficinas Centrales, asociado al dinamismo de las construcciones particulares reflejado en los permisos otorgados por el Municipio de Panamá. En segundo lugar, se ubicaron los contratos por tiempo definido, con un aumento de 12.951 o 20,3%, mientras que los contratos por tiempo indefinido crecieron en 2.038, equivalente a 6,7%. En las Oficinas Centrales de la Ciudad de Panamá se contabilizaron 75.951 contratos laborales entre enero y mayo, lo que representa un incremento de 11.122 contratos o 17,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El principal impulso provino nuevamente de las contrataciones por obra determinada, modalidad que aumentó en 5.227 contratos, un 54,5% más. Este tipo de contratación está estrechamente vinculado a las distintas fases de ejecución de los proyectos de construcción. El crecimiento se mantuvo prácticamente al mismo ritmo observado al cierre del primer trimestre, cuando los contratos por obra determinada en las Oficinas Centrales habían aumentado en 2.933 o 54,4%.