Guatemala tendrá una nueva ruta aérea directa hacia Orlando

Por revistaeyn.com
Volaris anuncia una nueva ruta directa entre Guatemala y Orlando, Florida, que comenzará operaciones el 2 de diciembre de 2026 con vuelos los lunes, miércoles, viernes y domingos.
La conexión amplía las opciones para quienes viajan a visitar familiares y amigos, disfrutar unas vacaciones o hacer negocios en Estados Unidos.
La ruta une dos destinos con mucho que ofrecer. Orlando, capital mundial de los parques temáticos, es sede de Walt Disney World y Universal Orlando, además de SeaWorld, sus outlets y la cercanía del Kennedy Space Center.
"Guatemala es un país muy importante para Volaris. Durante más de 11 años hemos construido una relación sólida con nuestros Clientes y hemos trabajado para ampliar las opciones de conectividad desde el país. Con la nueva ruta hacia Orlando damos un paso más en este compromiso, acercando a más familias, viajeros y oportunidades entre Guatemala y Estados Unidos", señaló Ronny Rodríguez Chan, Director de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad de Volaris.
Orlando no es nuevo para Volaris. La aerolínea opera ahí desde 2012, cuando inició con la ruta desde la Ciudad de México, y hasta septiembre de 2026 ha transportado a casi 1.5 millones de pasajeros. Solo en lo que va de este año, sus cuatro rutas hacia Orlando (Guadalajara, Ciudad de México, y Querétaro en México, y San José, Costa Rica) suman más 230,203 pasajeros transportados.
Guatemala también es parte de la historia de expansión internacional de Volaris. La aerolínea inició operaciones en el país el 18 de junio de 2015 y, hasta agosto de 2026, ha transportado a más de 3.1 millones de pasajeros y realizado más de 29.000 operaciones. Solo en agosto de 2026 transportó a más de 34.000 pasajeros en 248 despegues y aterrizajes. Hoy conecta al país con Los Ángeles, Ciudad de México y Cancún, y ahora suma Orlando.
“Como Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional La Aurora nos alegra mucho formar parte de la historia de éxito de Volaris en Guatemala, que llega ya a 12 años de logros como el que hoy se anuncia, con una nueva ruta entre Guatemala y Orlando Florida, Estados Unidos”, expresó Tomás Aldecoa, titular de la autoridad aeronáutica guatemalteca.