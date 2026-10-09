Guatemala tendrá una nueva ruta aérea directa hacia Orlando

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Orlando, capital mundial de los parques temáticos, es sede de Walt Disney World y Universal Orlando, además de SeaWorld, sus outlets y la cercanía del Kennedy Space Center.

Por revistaeyn.com Volaris anuncia una nueva ruta directa entre Guatemala y Orlando, Florida, que comenzará operaciones el 2 de diciembre de 2026 con vuelos los lunes, miércoles, viernes y domingos. La conexión amplía las opciones para quienes viajan a visitar familiares y amigos, disfrutar unas vacaciones o hacer negocios en Estados Unidos.

La ruta une dos destinos con mucho que ofrecer. Orlando, capital mundial de los parques temáticos, es sede de Walt Disney World y Universal Orlando, además de SeaWorld, sus outlets y la cercanía del Kennedy Space Center. "Guatemala es un país muy importante para Volaris. Durante más de 11 años hemos construido una relación sólida con nuestros Clientes y hemos trabajado para ampliar las opciones de conectividad desde el país. Con la nueva ruta hacia Orlando damos un paso más en este compromiso, acercando a más familias, viajeros y oportunidades entre Guatemala y Estados Unidos", señaló Ronny Rodríguez Chan, Director de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad de Volaris. Orlando no es nuevo para Volaris. La aerolínea opera ahí desde 2012, cuando inició con la ruta desde la Ciudad de México, y hasta septiembre de 2026 ha transportado a casi 1.5 millones de pasajeros. Solo en lo que va de este año, sus cuatro rutas hacia Orlando (Guadalajara, Ciudad de México, y Querétaro en México, y San José, Costa Rica) suman más 230,203 pasajeros transportados.