Economía de El Salvador es impulsada por la actividad de construcción

Por revistaeyn.com El Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) de El Salvador aumentó 5,5 % en agosto de 2025 respecto al mismo mes de 2024, reportó el Banco Central de Reserva (BCR). De acuerdo con los datos que recoge este indicador, la actividad Construcción registró un crecimiento de 29,8 %, posicionándose como el sector más dinámico gracias a la ejecución de múltiples proyectos de inversión pública y privada, que han impulsado la demanda de materiales, maquinaria y financiamiento bancario para edificaciones residenciales y no residenciales.

La expansión de la construcción también impulsó la producción de la actividad Minas y canteras, que creció 5 %, mientras que las actividades de Electricidad y Agua superaron los niveles del año anterior por el aumento de la demanda interna y externa, reflejando tasas de crecimiento de 2,8 % y 1,2 %, respectivamente, reporta el BCR. Por otra parte, los Servicios profesionales, técnicos y personales crecieron 10,2 %, impulsados por una mayor demanda de servicios jurídicos, contables, de empleo y de centros de llamadas. En el caso de las Actividades inmobiliarias se observó un incremento de 5,8 %, gracias al desarrollo urbanístico en el Área Metropolitana de San Salvador, especialmente por nuevos proyectos residenciales y de apartamentos. En tanto, la actividad de Comercio, transporte, hoteles y restaurantes creció 4,9 %, que se dinamizó con el incremento en las ventas, el transporte de carga, la movilidad interna y la llegada de turistas internacionales. También influyeron positivamente el aumento de ingresos familiares por salarios y remesas, así como las vacaciones agostinas.