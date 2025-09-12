Actividad económica de Costa Rica se dinamiza en julio por sector manufactura

Centroamérica & Mundo

La producción de Costa Rica creció 4,6 % en julio en comparación con el mismo mes del año anterior. Las empresas ubicadas en regímenes especiales registraron un aumento de15,6 %, mientras el régimen definitivo mantuvo un crecimiento del 2,2 %.

Por revistaeyn.com La economía costarricense mostró en julio de 2025 una dinámica mixta: un crecimiento interanual del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de 4,6 %, impulsado sobre todo por la manufactura y ciertos servicios, mientras que sectores tradicionales como la agricultura y la construcción siguen mostrando fragilidad, según el informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR). El desempeño global reflejó una marcada divergencia por regímenes: las empresas acogidas a regímenes especiales registraron un avance contundente del 15,6 %, el mayor desde julio de 2023, en tanto el régimen definitivo creció de forma más moderada, 2,2 %.

En la base del salto de los regímenes especiales están las exportaciones de implementos médicos —con un alza de 50,5 %— y el mayor peso de actividades vinculadas al ensamblaje, servicios administrativos y tecnologías de la información. La manufactura fue la gran protagonista al aportar la mayor contribución al crecimiento: el sector mostró un crecimiento agregado de 12,9 %. No obstante, esa cifra oculta realidades contrapuestas: la manufactura bajo regímenes especiales se aceleró 33,4 %, mientras que la manufactura del régimen definitivo registró una leve contracción de 0,3 %, arrastrada por caídas en alimentos, textiles y productos de papel. En contraste, industrias metalúrgicas y productos de acero inoxidable exhibieron resultados positivos, reporta el BCCR. Entre los servicios, el agregado creció 3,7 %, impulsado principalmente por los servicios profesionales y administrativos (5,1 %), que contribuyeron con cerca del 30 % del aumento total del rubro. Transporte y almacenamiento avanzaron 6,0 %, ligado al flujo de mercancías del comercio exterior, y las actividades de información y comunicación (incluido desarrollo de software) mostraron también un comportamiento favorable. Sin embargo, ocho de las diez subactividades de servicios moderaron su ritmo respecto al año anterior.