EEUU ampliará revisión en redes sociales para mexicanos solicitantes de visa

POR EFE

La Embajada de México en Estados Unidos advirtió este miércoles que el Departamento de Estado de dicho país amplió, desde el pasado lunes, "la revisión de redes sociales y presencia en línea para más categorías de visas de no inmigrante".

"Tus cuentas de redes sociales deben permanecer públicas durante tú proceso. Tenerlas privadas puede retrasar su trámite de visa", escribió en un mensaje en redes sociales la cancillería a cargo del embajador Ronald Johnson.

En esa misma publicación, explicó que esta inspección aplicará -además de para la H‑1B (y sus dependientes) y las visas F, M y J- a los solicitantes de visas: A-3, C-3 (trabajadores domésticos), G-5, H-3, H-4 dependientes de H-3, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T y U.

Por lo tanto, la revisión se hará para tipos de visa como reunificación familiar, que para 2024, fueron un 63 % del total de las 1,3 millones de visas de inmigrantes aprobadas, intercambio y trabajo.

Asimismo, argumentó que esta medida va en la línea de que "cada decisión de visa es una decisión de seguridad nacional".