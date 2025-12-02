EEUU aplicará en sus aeropuertos una tarifa de US$45 a pasajeros sin la Real ID

POR EFE

Los viajeros que pasen por los controles de seguridad en aeropuertos de EEUU sin una Real ID o pasaporte deberán pagar a partir del próximo febrero una tarifa de 45 dólares, anunció este lunes la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés).

Este costo hace parte del objetivo del gobierno de EE.UU. de garantizar que los pasajeros aéreos cuenten con documentos de identidad verificados a nivel federal.

La TSA afirma que el cobro cubrirá los costos administrativos y de verificación de identidad del pasajero, lo que garantizará que el gasto sea cubierto por los viajeros y no por los contribuyentes.

Inicialmente la agencia había propuesto una tarifa de dieciocho dólares.

En mayo pasado entró en vigor la Ley Real ID, que fue aprobada en 2005 para reforzar la seguridad de los aeropuertos tras los ataques terroristas de septiembre de 2001, pero cuya aplicación se había pospuesto en varias ocasiones.