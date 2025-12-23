Economía de EEUU creció un 1,1 % en el tercer trimestre

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE La economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre un 1,1 % con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al producto interior bruto (PIB) del país desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno Federal. A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió un 4,3 %, según los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

El buen rendimiento de la economía estadounidense parece responder a la fortaleza del consumo, que en el tercer trimestre avanzó un 3,5 % a ritmo anualizado. A su vez, aunque la inversión de capital retrocedió un 0,3 %, el gasto público creció un 2,2 %. Esto último implica un desembolso a nivel federal, el cual creció un 2,9 % anualizado, incluyendo una expansión del gasto en defensa un 5,8 % mayor, en línea con la política del Gobierno de Donald Trump de fortalecer el músculo militar del país. Los datos de la BEA mostraron a su vez que entre julio y septiembre las exportaciones estadounidenses crecieron un 8,8 % y las importaciones se encogieron un 4,7 %, lo que apunta al efecto provocado por los mal llamados "aranceles recíprocos" que el propio Trump anunció en abril como pilar de su guerra comercial.