Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo de Venezuela

POR EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder.
"Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso", aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa. El republicano subrayó que La Habana "obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen".
Sobre Venezuela, Trump dijo que Estados Unidos tiene "una presencia muy fuerte" en ese país que, dijo, tiene "las mayores reservas de petróleo del mundo", y afirmó que está "trabajando de manera excelente" con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.
"Ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así", expresó.
Trump sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de enero que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico.
Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.
El Gobierno cubano ha condenado como un "acto de terrorismo" la intervención en Caracas y advierte que no tolerará la intimidación ni las amenazas de Estados Unidos, que no descarta incluso el uso de la fuerza militar.
"No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos", afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
MÉXICO PROVEE DE PETRÓLEO A CUBA
Las exportaciones petroleras de México a Cuba suman más de 1.106 millones de dólares en los primeros 13 meses del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en medio de las tensiones geopolíticas por convertirse en el primer suministrador de la isla tras el fin de los envíos desde Venezuela y las informaciones del freno al último envío mexicano previsto a Cuba por las presiones de Estados Unidos.
En su conferencia de este martes, Sheinbaum evitó responder si se han detenido los envíos de petróleo a Cuba al subrayar que es una decisión “soberana”, tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos (Pemex), en una muestra de la sensibilidad especial de este tema para su Gobierno.
“Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria.
Sheinbaum evitó comentar así el reporte de Bloomberg, que indicó este lunes que la petrolera estatal mexicana detuvo el traslado de petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados del mes en medio de las presiones desde Estados Unidos.
En el último año, no obstante, los envíos de crudo mexicano a la isla se han elevado notablemente hasta convertirse en el primer proveedor.
De acuerdo con la balanza de pagos del Banco de México (Banxico), el dato es un 31 % superior a los casi 841,9 millones de dólares obtenidos entre enero de 1993 y septiembre de 2024, convirtiendo a la actual administración en la más beneficiada por este concepto en más de tres décadas.
Entre enero de 1993 y noviembre de 2025, las exportaciones petroleras de México a Cuba suman más 1.947 millones de dólares. De estos, 57 % corresponden solo a los 13 primeros meses de la Administración Sheinbaum, según los datos del banco central mexicano.
El monto enviado por Sheinbaum entre octubre de 2024 y noviembre de 2025 es también 15 veces más grande que todo lo obtenido en el sexenio de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuando México se benefició con más de 74 millones de dólares; y siete veces más que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que condonó —en 2013— 70 % de la deuda petrolera de Cuba.