EEUU sigue siendo el mayor inversor extranjero en Latinoamérica

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En el caso de la inversión extranjera directa (IED) en los llamados proyectos 'greenfield' (nueva creación de capital desde cero) los estadounidenses promedian unos US$28.700 millones anuales en sectores como energía, infraestructura digital, manufactura y servicios.

Por Agencia EFE Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor extranjero en América Latina y el Caribe en "todos los indicadores relevantes" y pese al creciente interés de China en la región, afirma un estudio del Atlantic Council que señala, sin embargo, brechas por salvar en áreas clave como los minerales críticos. "En las últimas dos décadas, ningún otro país se ha acercado a igualar la escala, la amplitud o la constancia del compromiso del sector privado estadounidense en la zona", indica el informe preparado por expertos como el economista y exministro mexicano de Hacienda José Antonio González Anaya.

En el caso de la inversión extranjera directa (IED) en los llamados proyectos 'greenfield' (nueva creación de capital desde cero) los estadounidenses promedian unos US$28.700 millones anuales en sectores como energía, infraestructura digital, manufactura y servicios. En comparación, la inversión extranjera directa de China en la región ha pasado de no superar los US$1.500 millones anuales en la primera década del nuevo siglo a los US$13.100 millones en 2024. "La calidad de la inversión estadounidense la distingue de todos sus competidores. La IED 'greenfield' de EE.UU. genera un 65 % más de empleos por cada US$1.000 millones que la inversión china y un 22 % más que la europea, lo que la convierte en el capital más productivo en términos de empleo disponible para la región", agrega el estudio. De acuerdo con los expertos del centro de pensamiento, desde 2020 aproximadamente el 70 % de la inversión del país norteamericano ha estado concentrada en México, Brasil y Guyana, mientras que otros socios estratégicos como las naciones centroamericanas, Argentina, Chile y Perú siguen estando poco atendidos.