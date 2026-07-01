Inversión en zonas francas de Costa Rica creció 266 % al primer trimestre

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La inversión en zona franca fuera de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica alcanzó los US$65,1 millones, lo que representa un incremento de 91 % respecto al mismo periodo del año anterior, reporta el Banco Central de Costa Rica.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inversión extranjera directa (IED) para Costa Rica en el régimen de zona franca se recupera y crece en un 266 %, de acuerdo con los datos preliminares dados a conocer por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), El monto total de la IED bajo el principio direccional alcanzó US$4.584,8 millones durante el primer trimestre de este año. Parte de este comportamiento se explica por una adquisición de una empresa del sector de alimentos y bebidas en el régimen definitivo, por un monto cercano al 2,9 % del PIB.

No obstante, los demás flujos de IED también evidencian un desempeño favorable, al registrar un crecimiento de 103 % con respecto al primer trimestre de 2025. Desde una perspectiva sectorial, manufactura (US$3.804,8 millones), comercio (US$137,4 millones), el sector inmobiliario (US$45,0 millones), agricultura (US$30,1 millones) y agroindustria (US$25,0 millones) presentan un desempeño positivo. En contraste, los sectores financiero (-US$63,5 millones), servicios (-US$62,6 millones) y turismo (-US$13,4 millones) registraron una disminución en los flujos de inversión durante el período analizado. La inversión en zona franca fuera de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica alcanzó los US$65,1 millones, lo que representa un incremento de 91 % respecto al mismo periodo del año anterior. “Recibimos estos resultados con mucho optimismo. Si bien una parte importante del crecimiento de la inversión extranjera directa responde a una operación extraordinaria en el régimen definitivo, incluso al excluir ese efecto los resultados muestran un crecimiento significativo respecto al primer trimestre de 2025, impulsado por nuevos proyectos en el régimen de zona franca”, afirmó la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

SECTOR SERVICIOS

Este crecimiento en zona franca ha sido impulsado principalmente por proyectos vinculados con manufactura avanzada y dispositivos médicos, sectores que continúan consolidando a Costa Rica como un destino para operaciones sofisticadas orientadas a mercados internacionales. Los datos también muestran que las reinversiones continúan teniendo un papel determinante en el desempeño de la IED, reflejando la confianza de empresas ya establecidas en el país para ampliar sus operaciones y capacidades productivas. Estos resultados son consistentes con los proyectos anunciados por PROCOMER, ya que a la fecha se contabilizan 18 nuevos proyectos de inversión extranjera directa, impulsando la instalación de nuevas operaciones y la expansión de empresas internacionales en sectores de alto valor agregado. Estos nuevos proyectos son en los sectores de manufactura avanzada, agroindustria y dispositivos médicos.