Centroamérica & Mundo

EEUU suma a Venezuela y Cuba a la lista de países con fianzas para pedir visas

El Departamento de Estado especificó que la fianza no garantiza la emisión del visado y señaló que si alguien paga la tarifa sin la indicación de un trabajador consular ese dinero no será reembolsado.

Por Agencia EFE El Gobierno estadounidense ha incluido a Venezuela y Cuba a una lista con 25 nuevos países cuyos ciudadanos deben depositar fianzas de hasta US$15.000 para solicitar la entrada en Estados Unidos, según especificó el Departamento de Estado. El cambio tendrá lugar a partir del 21 de enero y en ese listado ampliado están naciones como Argelia, Angola, Gabón, Nepal, Senegal, Zimbabue o Uganda.

Cualquier ciudadano o persona que viaje con un pasaporte emitido por uno de esos países y que sea eligible para un visado B1 o B2 deberá depositar una fianza de US$5.000, US$10.000 o US$15.000 dólares, una cantidad que se determinará en el momento de la entrevista con el candidato. El visado B1 permite el viaje por motivos de negocios y el B2 autoriza la entrada con fines turísticos, personales o médicos. En total, la lista suma ahora 38 países, la mayoría en África. El Departamento de Estado especificó que la fianza no garantiza la emisión del visado y señaló que si alguien paga la tarifa sin la indicación de un trabajador consular ese dinero no será reembolsado. Como condición de la fianza, quienes hayan depositado la misma deben entrar y salir del país a través del aeropuerto internacional Washington Dulles, el John F. Kennedy de Nueva York o el Logan de Boston. No cumplir con ese requisito, según se advierte, podría resultar en la denegación de la entrada o provocar que la salida no quede debidamente registrada.