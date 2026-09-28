El canciller taiwanés visitará Belice y Guatemala, aliados diplomáticos

Centroamérica & Mundo

La Cancillería de la isla informó del viaje mediante un comunicado en el que señala que Lin se reunirá con el primer ministro de Belice, John Briceño, y con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, además de inspeccionar varios proyectos financiados por Taiwán en ambos países.

Por Agencia EFE El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, partió hacia Belice y Guatemala, dos de los escasos doce Estados con los que la isla mantiene relaciones diplomáticas plenas, junto a una delegación empresarial para reforzar la cooperación económica. La Cancillería de la isla informó del viaje mediante un comunicado en el que señala que Lin se reunirá con el primer ministro de Belice, John Briceño, y con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, además de inspeccionar varios proyectos financiados por Taiwán en ambos países.

La cartera no precisó cuando regresarían a Taiwán el ministro y la delegación que, según indicó, está integrada por más de 30 representantes de sectores como energía verde, inteligencia artificial o biotecnología, además del Consejo Empresarial Estados Unidos-Taiwán. En julio, Taiwán amplió su antigua Oficina Comercial para Centroamérica —que hasta entonces solo atendía a Belice y Guatemala— para que también abarque a Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, cubriendo así a seis de los siete aliados diplomáticos que la isla conserva en América Latina y el Caribe. Según informa la agencia estatal CNA, desde que asumió el cargo en mayo de 2024, Lin ha visitado a los aliados diplomáticos de Taiwán en distintas partes del mundo.