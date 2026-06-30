El FMI desembolsará US$242 millones a Honduras

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Aunque todos los objetivos cuantitativos fijados para junio fueron cumplidos, Honduras incumplió el criterio relacionado con el volumen de atrasos domésticos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) al cierre de diciembre.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la cuarta y quinta revisión del programa económico de Honduras, una decisión que permitirá al país acceder a un desembolso por US$242 millones, recursos que fortalecerán el financiamiento del programa respaldado por el organismo y elevarán el monto total desembolsado a unos US$725 millones desde la aprobación del acuerdo en septiembre de 2023. La decisión fue adoptada por la Junta Ejecutiva del FMI tras evaluar el desempeño de Honduras bajo los acuerdos de la Facilidad de Fondo Extendido (EFF) y la Facilidad de Crédito Extendido (ECF), ambos con una duración de 36 meses y un monto total cercano a US$847 millones.

El organismo destacó que el desempeño del programa ha sido favorable durante las revisiones correspondientes a junio y diciembre de 2025. Aunque todos los objetivos cuantitativos fijados para junio fueron cumplidos, Honduras incumplió el criterio relacionado con el volumen de atrasos domésticos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) al cierre de diciembre. No obstante, el FMI concedió una dispensa al considerar que las autoridades implementaron medidas correctivas. Además, señaló que 11 de los 17 compromisos estructurales previstos para estas revisiones fueron cumplidos o ejecutados con retraso, registrándose avances importantes durante los últimos meses. En su evaluación, el Fondo resaltó la fortaleza mostrada por la economía hondureña en un entorno internacional complejo. El país registró un crecimiento económico de 3.8 % en 2025, impulsado principalmente por los elevados precios internacionales del café y el continuo aumento de las remesas familiares. Para 2026; sin embargo, el organismo prevé una moderación del crecimiento hasta 3.3 %, debido al impacto del incremento de los precios internacionales del petróleo.