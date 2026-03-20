FMI: Discusiones con El Salvador continúan con miras a alcanzar un acuerdo

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Algunos de los puntos del pacto del FMI con el gobierno salvadoreño para acceder a US$1.400 millones son presentar una reforma al sistema de pensiones y vender su participación en la billetera estatal de criptomonedas Chivo, lo cual hasta el momento no ha sucedido.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que las discusiones con el Gobierno de El Salvador continúan con miras a alcanzar un acuerdo a nivel técnico para la próxima revisión del programa a pesar de los atrasos en el cronograma de trabajo y compromisos adquiridos. Algunos de los puntos centrales del pacto del FMI con el gobierno salvadoreño para acceder a US$1.400 millones en el marco del acuerdo de 40 meses del SAF, aprobado en febrero de 2025, son presentar una reforma al sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad y vender su participación en la billetera estatal de criptomonedas Chivo, lo cual hasta el momento no ha sucedido.

Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicaciones del FMI dijo que, los equipos "están trabajando estrechamente", y las conversaciones se centran en tres áreas de política: la primera es sobre los planes para continuar reduciendo el déficit fiscal, incluso mediante reformas al sistema de pensiones. La segunda es sobre los esfuerzos para profundizar la agenda de reformas estructurales con el fin de fortalecer la gobernanza, la profundización financiera y la eficiencia del gasto presupuestario. "Estos serán esenciales en El Salvador para mejorar la productividad y atraer inversión extranjera directa", dijo Kozack. Y, finalmente, la tercera área es sobre los planes para fortalecer la transparencia de las operaciones con bitcoin y reducir gradualmente la participación del gobierno en el proyecto de bitcoin.

TEMAS PENDIENTES

En una publicación de marzo de 2025, el FMI indicó que "con el tiempo, será necesario realizar esfuerzos para restablecer la sostenibilidad del sistema de pensiones", con el compromiso de "contener los posibles costes fiscales asociados a la reforma de las pensiones de 2022". Se indicó que para julio de 2025 el Gobierno presentarían una "evaluación actuarial independiente" y que "una vez completada esta evaluación, y con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, se publicará una propuesta de reforma" el 10 de febrero de 2026, lo cual no sucedió. En el tema bitcoin, El Salvador reporta que sigue elevando sus reservas a 7.585,37 monedas, valoradas en más de US$515 millones, lo que indica una caída del valor de más de US$142 millones respecto al monto alcanzado a finales de 2025, de acuerdo con información oficial. La gubernamental Oficina de Bitcoin confirmó a comienzos de marzo la compra de una moneda más de este criptoactivo, como parte de una política de compra diaria, con lo que el acumulado es superior en 67 bitcoins, respecto a los 7.518 del último registro del 31 de diciembre de 2025. Las aparentes fricciones con el FMI han reactivado la volatilidad de la deuda salvadoreña en los mercados internacionales, poniendo a prueba la confianza que los inversionistas habían reconstruido en los últimos años alrededor de los bonos del país. Los bonos salvadoreños con vencimiento en 2035 llegaron a perder hasta 2,6 centavos por dólar antes de estabilizarse en línea con el repunte general de la deuda emergente. Aun así, los seguros contra impago (CDS) subieron a su nivel más alto en cinco meses, reflejando la inquietud de los mercados.