Fitch advierte a El Salvador de retos por deuda y reformas pendientes

Finanzas

Fitch Ratings ha confirmado la calificación de incumplimiento a largo plazo de emisores en moneda extranjera de El Salvador en 'B-' con una perspectiva estable.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La agencia Fitch Ratings confirmó la calificación de incumplimiento a largo plazo de El Salvador en ‘B-’ con perspectiva estable, una decisión que refleja avances en la consolidación fiscal y cierta estabilidad macroeconómica, pero también subraya riesgos estructurales vinculados a la deuda, el sistema de pensiones y la incertidumbre en torno al programa con el Fondo Monetario Internacional. “La calificación de El Salvador se apoya en la reducción de las necesidades de financiación y el alivio de las restricciones financiadoras ancladas en un programa del FMI, la estabilidad macroeconómica anclada en la dolarización y un PIB per cápita superior al de sus homólogos”, señaló la agencia.

Sin embargo, advirtió que esta nota “está limitada por una alta deuda e intereses, una posición externa relativamente débil y una operación de deuda relacionada con pensiones en 2023”. El informe destaca que la perspectiva estable responde a la expectativa de continuidad en el crecimiento económico y el ajuste fiscal. No obstante, factores externos como el alza en los precios del petróleo y la incertidumbre sobre la continuidad del acuerdo con el FMI podrían generar presiones adicionales en las finanzas públicas. Uno de los puntos críticos es el retraso en las revisiones del programa de financiamiento con el organismo multilateral. Aunque el desempeño inicial fue positivo, aún están pendientes evaluaciones clave. Fitch atribuye este atraso principalmente a la falta de avances en la reforma de pensiones y a aspectos relacionados con el uso de bitcoin, más que a debilidades macroeconómicas.