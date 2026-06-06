Honduras, Guatemala y El Salvador buscan potenciar rutas turísticas compartidas en Centroamérica

Por revistaeyn.com

En el marco del III Foro Iberoamericano de Turismo, autoridades de turismo de Guatemala, El Salvador y Honduras, junto a la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), suscribieron un acuerdo de cooperación orientado a fortalecer la promoción conjunta de rutas turísticas multidestino y fomentar una mayor movilidad de viajeros dentro de la región.

La iniciativa busca consolidar una visión compartida de Centroamérica como un destino integrado, facilitando el desarrollo de experiencias que conecten atractivos, territorios y productos turísticos de distintos países bajo una estrategia regional de promoción y comercialización.

Durante la firma, las autoridades coincidieron en que la competitividad turística de la región depende cada vez más de la capacidad de construir propuestas complementarias que permitan a los viajeros descubrir múltiples experiencias en un mismo recorrido, aprovechando la diversidad cultural, natural y patrimonial que distingue a Centroamérica.