Honduras, Guatemala y El Salvador buscan potenciar rutas turísticas compartidas en Centroamérica

Por revistaeyn.com
En el marco del III Foro Iberoamericano de Turismo, autoridades de turismo de Guatemala, El Salvador y Honduras, junto a la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), suscribieron un acuerdo de cooperación orientado a fortalecer la promoción conjunta de rutas turísticas multidestino y fomentar una mayor movilidad de viajeros dentro de la región.
La iniciativa busca consolidar una visión compartida de Centroamérica como un destino integrado, facilitando el desarrollo de experiencias que conecten atractivos, territorios y productos turísticos de distintos países bajo una estrategia regional de promoción y comercialización.
Durante la firma, las autoridades coincidieron en que la competitividad turística de la región depende cada vez más de la capacidad de construir propuestas complementarias que permitan a los viajeros descubrir múltiples experiencias en un mismo recorrido, aprovechando la diversidad cultural, natural y patrimonial que distingue a Centroamérica.
El acuerdo fue suscrito por Andrés Ehrler, ministro de Turismo de Honduras; Adriana Larín, en representación del Ministerio de Turismo de El Salvador; Bianka Espósito, viceministra de Turismo de Guatemala; y Boris Iraheta, secretario general de CATA. Como testigos de honor participaron la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR) y el Sistema de Integración Turística Centroamericana (SITCA).
“Centroamérica tiene la oportunidad de posicionarse con mayor fuerza cuando se presenta como una experiencia complementaria y conectada. Este acuerdo nos permite avanzar hacia una visión regional que favorece la movilidad turística, fortalece la integración y genera nuevas oportunidades para nuestros destinos”, expresó Iraheta.