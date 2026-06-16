La inflación frena en Panamá y se sitúa en 0,3 % en mayo

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El informe mensual del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) precisó que la variación en mayo de la inflación fue de 0,5 % en la provincia de Panamá.

Por Agencia EFE La inflación en Panamá registró una variación nacional del 0,3 % en mayo, en relación con el mes anterior cuando se había disparado hasta el 1,1 %, impulsada nuevamente por el sector de transporte debido al alza de los precios de los combustibles en el país, netamente importador de hidrocarburos, por la crisis en Oriente Medio. El informe mensual del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) precisó que la variación en mayo de la inflación fue de 0,5 % en la provincia de Panamá, donde se ubica la capital, y del 0,3 % en resto urbano del país, por debajo del 0,9 y 1,2 % del mes anterior, respectivamente.

El ente estadístico explicó en su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC) que la subida del 1,5 % en el sector de transporte se explica por el alza en tres de sus diez clases, los principales "transporte de pasajeros por aire, nacional e internacional (10,1 %) y "combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal ( 4,1 %)". Los precios de los combustibles se ajustan cada dos semanas en Panamá. Entre el 29 de mayo y el 12 de junio la gasolina 95 octanos se venden entre US$5,06 y US$5,24 el galón; la de 91 octanos entre US$4,73 y US$4,92; y el diésel entre US$4,84 y US$5,03 el galón. En mayo pasado, también impulsaron el IPC los sectores de bebidas alcohólicas y tabaco (0,6 %); recreación, deporte y cultura (0,4 %); alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; información y comunicación; y servicios de restaurantes y alojamientos, todos con un alza del 0,2 %; y muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar (0,1 %).