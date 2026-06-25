Inflación de Centroamérica y República Dominicana sube a 3,41 % en mayo

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La inflación en la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) mostró una aceleración durante mayo de 2026, al registrar una variación interanual de 3.41 %, según el más reciente informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).
El dato representa un incremento de 1.23 puntos porcentuales en comparación con la tasa observada en mayo de 2025, reflejando un entorno de mayores presiones sobre los precios en varios países de la región.
De acuerdo con el organismo regional, la inflación acumulada a nivel de CARD se situó en 1.84 %, mientras que los resultados por país evidencian comportamientos heterogéneos. Costa Rica continuó registrando una variación interanual negativa de -0.97 %, consolidándose como la única economía de la región con deflación. En contraste, Honduras reportó la inflación más elevada, con una tasa de 6.09 %.
El Salvador registró una inflación interanual de 2.53 %, Guatemala alcanzó 2.85 %, Nicaragua se ubicó en 3.72 % y República Dominicana en 5.35 %. Por su parte, Panamá reportó una inflación interanual de 2.5%.
En el caso salvadoreño, el Banco Central de Reserva (BCR) informó que la inflación mensual fue de 0.47 %. El comportamiento de los precios estuvo impulsado principalmente por los aumentos en los rubros de transporte, que registró un crecimiento de 6.35 %, seguido por restaurantes y hoteles con 4.37 %, alimentos y bebidas no alcohólicas con 2.85 %, salud con 2.76 % y bebidas alcohólicas y tabaco con 2.38 %.
“El aumento se explicó principalmente por la expansión en los rubros: transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y bebidas alcohólicas y tabaco”, destacó el BCR en su reporte. No obstante, la reducción de precios en comunicaciones, con una variación de -0.89 %, contribuyó a moderar parcialmente el resultado general.
En Honduras, la inflación continuó siendo impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles y servicios relacionados con el transporte. El Banco Central de Honduras señaló que la división de transporte aportó 0.52 puntos porcentuales a la inflación mensual de mayo, seguida por alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y servicios de alojamiento, y vivienda y servicios básicos.
“Dentro de los productos que registraron los mayores incrementos mensuales de precio, cinco son parte de la división de transporte, incluyendo gasolina regular y súper, diésel, pasaje de avión y de bus interurbano”, indicó la entidad monetaria.
Mientras tanto, Nicaragua registró una inflación mensual de -0.08 %, influenciada por reducciones de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles, así como vivienda y servicios básicos.
Sin embargo, el aumento de precios en recreación y cultura contribuyó a compensar parcialmente esta tendencia.