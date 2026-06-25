Inflación de Centroamérica y República Dominicana sube a 3,41 % en mayo

Centroamérica & Mundo

Aunque la inflación regional permanece en niveles moderados en comparación con otros períodos recientes, persisten presiones vinculadas al transporte, los combustibles y algunos servicios, factores que continúan condicionando la evolución de los precios al consumidor.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inflación en la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) mostró una aceleración durante mayo de 2026, al registrar una variación interanual de 3.41 %, según el más reciente informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). El dato representa un incremento de 1.23 puntos porcentuales en comparación con la tasa observada en mayo de 2025, reflejando un entorno de mayores presiones sobre los precios en varios países de la región.

De acuerdo con el organismo regional, la inflación acumulada a nivel de CARD se situó en 1.84 %, mientras que los resultados por país evidencian comportamientos heterogéneos. Costa Rica continuó registrando una variación interanual negativa de -0.97 %, consolidándose como la única economía de la región con deflación. En contraste, Honduras reportó la inflación más elevada, con una tasa de 6.09 %. El Salvador registró una inflación interanual de 2.53 %, Guatemala alcanzó 2.85 %, Nicaragua se ubicó en 3.72 % y República Dominicana en 5.35 %. Por su parte, Panamá reportó una inflación interanual de 2.5%. En el caso salvadoreño, el Banco Central de Reserva (BCR) informó que la inflación mensual fue de 0.47 %. El comportamiento de los precios estuvo impulsado principalmente por los aumentos en los rubros de transporte, que registró un crecimiento de 6.35 %, seguido por restaurantes y hoteles con 4.37 %, alimentos y bebidas no alcohólicas con 2.85 %, salud con 2.76 % y bebidas alcohólicas y tabaco con 2.38 %. “El aumento se explicó principalmente por la expansión en los rubros: transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y bebidas alcohólicas y tabaco”, destacó el BCR en su reporte. No obstante, la reducción de precios en comunicaciones, con una variación de -0.89 %, contribuyó a moderar parcialmente el resultado general.