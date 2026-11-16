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Hasta ahora se desconoce el paradero de los cuatro salvadoreños y al ser preguntado sobre el tema, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa reiteró que "el objetivo sigue siendo rescatar" a esos connacionales.

Por Agencia EFE El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, afirmó que el operativo militar en Haití es "legítimo" y que las tropas salvadoreñas se retirarán cuando hayan rescatado a los cuatro militares del país centroamericano desaparecidos en la nación caribeña. El Salvador desplegó un contingente de 2.000 militares, incluidos miembros de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo, tras la desaparición el 18 de octubre pasado de cuatro uniformados salvadoreños en una emboscada contra un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) -respaldada por la ONU- en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Esta operación, que el presidente Nayib Bukele presentó como una misión para recuperar con vida a los cuatro salvadoreños y negó que fuera una invasión, ha transcendido al combate a las pandillas haitianas. "Lo que podemos afirmar es que la estrategia y el operativo (militar en Haití) tiene una sola finalidad, traer a nuestros cuatro compatriotas (...) no se trata de una invasión o una ocupación al territorio haitiano", sostuvo Ulloa -en una conferencia de prensa-. En un principio "no era el objetivo ir a combatir a las pandillas, el objetivo era rescatar a nuestros compatriotas, que fueron secuestrados por las pandillas y tuvimos que intervenir las áreas de operaciones de estas pandillas, hemos limpiado áreas", afirmó el alto funcionario.

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Hasta ahora se desconoce el paradero de los cuatro salvadoreños y al ser preguntado sobre el tema, el vicepresidente reiteró que "el objetivo sigue siendo rescatar" a esos connacionales. La operación se basa en "acuerdos bilaterales, que no se pueden dar a conocer, con las autoridades haitianas y no es una decisión unilateral de El Salvador", agregó. El contingente militar salvadoreño saldrá de Haití "el día que encontremos a nuestros compatriotas (...) mientras vamos a continuar con la operación en coordinación con las autoridades de Haití y con todas las fuerzas del orden", aseveró Ulloa. El "90 % del costo de la operación (en Haití) la está pagando el pueblo salvadoreño, sale de nuestro prepuesto, sale de los modestos recursos del pueblo, pero lo hacemos con el corazón en la mano, con la solidaridad de un pueblo que urge y que pide a gritos que se le ayude", asevero el vicepresidente sin precisar un monto.