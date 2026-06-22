Guatemala tendrá inyección de US$410 millones por pago del Bono 14 y asuetos

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Las autoridades monetarias de Guatemala señalaron que el incremento de liquidez responde exclusivamente a necesidades operativas y estacionales de la economía, por lo que no se prevén presiones inflacionarias.

Por revistaeyn.com El Banco de Guatemala (Banguat) anunció un plan de contingencia para garantizar la disponibilidad de efectivo en el sistema financiero durante las próximas semanas, período en el que coincidirán el asueto del Día del Ejército, el feriado bancario y el pago del Bono 14, una de las prestaciones laborales más importantes para los trabajadores guatemaltecos. El gerente general del Banguat, Vinicio Cáceres, informó que la banca central tiene prevista una inyección total de 3.200 millones de quetzales, equivalentes a aproximadamente US$410 millones, con el objetivo de atender el incremento temporal en la demanda de efectivo por parte de la población.

Según explicó el funcionario, el plan se desarrollará en dos etapas. La primera contempla la colocación de 2.600 millones de quetzales (unos US$333 millones) para cubrir las necesidades de efectivo derivadas de los asuetos relacionados con el Día del Ejército y el Día del Empleado Bancario. Posteriormente, el Banguat inyectará alrededor de 600 millones de quetzales (cerca de US$77 millones) para responder al aumento en la circulación de dinero generado por el pago del Bono 14, beneficio que deben recibir los trabajadores del sector público y privado durante la primera quincena de julio. Cáceres indicó que la distribución de efectivo hacia los bancos del sistema comenzará esta misma semana y enfatizó que la medida no representa una expansión monetaria permanente ni tendrá efectos sobre la inflación. “Estos recursos permanecerán en circulación aproximadamente un mes y regresarán a las bóvedas del Banco de Guatemala hacia finales de julio”, explicó el funcionario al referirse al carácter temporal de la operación.