Costa Rica: Exportaciones de servicios superan US$6.000M y crecen 3% al primer semestre

Por revistaeyn.com
Las exportaciones costarricenses de servicios, excluyendo el componente de viajes, alcanzaron los US$6.057 millones durante el primer semestre de 2026, un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a US$188 millones adicionales, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) analizados por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).
La composición de las exportaciones durante la primera mitad del año muestra una alta participación de actividades vinculadas con servicios empresariales y tecnología.
Por sector, otros servicios empresariales, que concentran el 64% del total, crecieron 10% y sumaron US$363 millones adicionales; mientras que los servicios de tecnologías de información y comunicación (TIC), con una participación del 22%, aumentaron un 7%, equivalentes a US$93 millones más. Después de estas actividades, transporte (8%) registró un crecimiento de un 2% (US$8 millones adicionales).
En contraste, los servicios de transformación registraron una disminución de un 53% con respecto al mismo periodo de 2025, mientras que los servicios financieros registraron una reducción del 47%. De este modo, el crecimiento de servicios empresariales y TIC permitió compensar parcialmente las disminuciones registradas en otras actividades durante este periodo.
“Estos resultados del primer semestre demuestran una trayectoria positiva en las exportaciones de servicios. Valoramos especialmente el dinamismo de los servicios empresariales, que crecieron a dos dígitos, así como el aumento de 7% registrado por las tecnologías de información y comunicación”, señaló Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior.
El resultado del primer semestre se suma al crecimiento registrado por las exportaciones costarricenses de servicios durante los últimos años. Sin considerar viajes, estas pasaron de US$4.528 millones en el primer semestre de 2022 a US$6.057 millones en el mismo periodo de 2026, lo que representa cerca de US$1.530 millones adicionales en cuatro años.
Durante este periodo, el crecimiento interanual fue de 15% en 2023, 9% en 2024, 4% en 2025 y 3% en 2026, mostrando una moderación en las tasas de crecimiento conforme aumenta la base exportadora.
Al incorporar el componente de viajes, la fotografía completa de las exportaciones de servicios alcanza los US$9.414 millones durante el primer semestre de 2026, un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo de 2025 y US$453 millones adicionales.
Dentro de este total, los servicios intensivos en conocimiento representaron el 56% de las exportaciones, dos puntos porcentuales más que el 54% registrado en el primer semestre de 2025. Estas actividades crecieron 9% interanual, equivalente a US$423 millones adicionales.
Viajes representó el 36% del total exportado y registró un crecimiento interanual del 9%, equivalente a US$265 millones adicionales. Considerando este componente, otros servicios empresariales mantuvieron la mayor participación, con un 41%, seguidos por viajes (36%) y TIC (14%).
En perspectiva, las exportaciones totales de servicios, incluyendo viajes, pasaron de US$6.512 millones en el primer semestre de 2022 a US$9.414 millones en 2026, cerca de US$2.900 millones más en cuatro años.