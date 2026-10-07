Costa Rica: Exportaciones de servicios superan US$6.000M y crecen 3% al primer semestre

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Por sector, otros servicios empresariales, que concentran el 64% del total, crecieron 10% y sumaron US$363 millones adicionales; mientras que los servicios de tecnologías de información y comunicación (TIC), con una participación del 22%, aumentaron un 7%.

Por revistaeyn.com Las exportaciones costarricenses de servicios, excluyendo el componente de viajes, alcanzaron los US$6.057 millones durante el primer semestre de 2026, un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a US$188 millones adicionales, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) analizados por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). La composición de las exportaciones durante la primera mitad del año muestra una alta participación de actividades vinculadas con servicios empresariales y tecnología.

Por sector, otros servicios empresariales, que concentran el 64% del total, crecieron 10% y sumaron US$363 millones adicionales; mientras que los servicios de tecnologías de información y comunicación (TIC), con una participación del 22%, aumentaron un 7%, equivalentes a US$93 millones más. Después de estas actividades, transporte (8%) registró un crecimiento de un 2% (US$8 millones adicionales). En contraste, los servicios de transformación registraron una disminución de un 53% con respecto al mismo periodo de 2025, mientras que los servicios financieros registraron una reducción del 47%. De este modo, el crecimiento de servicios empresariales y TIC permitió compensar parcialmente las disminuciones registradas en otras actividades durante este periodo. “Estos resultados del primer semestre demuestran una trayectoria positiva en las exportaciones de servicios. Valoramos especialmente el dinamismo de los servicios empresariales, que crecieron a dos dígitos, así como el aumento de 7% registrado por las tecnologías de información y comunicación”, señaló Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior.