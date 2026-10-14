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Factura petrolera de Panamá fue de US$1,873.2 millones a julio, un crecimiento de 43.9 %

El Gobierno de Panamá mantuvo vigente el programa de subsidio al combustible dirigido al transporte público de pasajeros, el transporte de carga, la maquinaria agrícola y la pesca artesanal. Al cierre de julio, la ejecución presupuestaria alcanzó US$32.3 millones.

Por revistaeyn.com Luego de las fuertes presiones observadas durante el segundo trimestre de 2026, los precios internacionales del petróleo continuaron mostrando señales de corrección durante julio. De acuerdo con el informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el precio promedio mensual del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en US$79.4 por barril, por debajo de los US$81.9 registrados en junio, lo que representa una disminución mensual de 3.1 %, según cifras del Banco Mundial.

A pesar de esta moderación, los precios del petróleo permanecieron por encima de los niveles observados durante gran parte de 2025, reflejando que el mercado petrolero internacional continúa operando en un entorno de alta incertidumbre y volatilidad. En términos acumulados, el precio promedio del WTI durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó US$82.2 por barril, significativamente por encima de los US$67.6 registrados en igual período de 2025. Para Panamá, en su condición de importador neto de hidrocarburos, la evolución de los precios internacionales continuó incidiendo sobre el costo de las importaciones de combustibles. Entre enero y julio de 2026, la factura de importación de los principales combustibles consumidos en Panamá diésel, jet fuel, gasolina de 95 octanos y gasolina de 91 octanos ascendió a US$1,873.2 millones. Este monto representó el 80.3 % del valor total de las importaciones de combustibles y superó en US$571.3 millones (43.9 %) el registrado durante el mismo período de 2025.