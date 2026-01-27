Compañía nicaragüense cede concesión minera a empresa de China

Empresas & Management

Washington sancionó a Comintsa y a Capital Mining Investment Nicaragua, dos empresas mineras que comercian con oro y que, como "afiliadas al Gobierno", "generan ingresos para el régimen Ortega-Murillo", según el Departamento del Tesoro.

Por Agencia EFE La Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (Comintsa), sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cedió una concesión minera a cielo abierto de 4.131,79 hectáreas a la firma china Thomas Metal S.A., informó el Gobierno de Managua, a través del Diario Oficial La Gaceta. La transferencia de esa concesión minera sobre el lote denominado 'La Reyna II', ubicado entre los municipios de San Ramón y Matagalpa, del departamento (provincia) de Matagalpa, fue autorizada por el viceministro de Energía y Minas, Santiago Bermúdez.

El 15 de mayo de 2024, Estados Unidos aprobó una ronda de sanciones contra el Gobierno de los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que afectaron a decenas de funcionarios y a empresas, por atacar los derechos humanos y ser "cómplices en la explotación de migrantes", entre ellas Comintsa. Washington sancionó a Comintsa y a Capital Mining Investment Nicaragua, dos empresas mineras que comercian con oro y que, como "afiliadas al Gobierno", "generan ingresos para el régimen Ortega-Murillo", según el Departamento del Tesoro. "El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua y esta acción tiene como objetivo degradar la capacidad del régimen Ortega-Murillo para manipular el sector y beneficiarse de las operaciones corruptas", de acuerdo con las autoridades estadounidenses. Tras esas sanciones cualquier estadounidense tendrá prohibido realizar transacciones con estas entidades y cualquier activo que tengan en Estados Unidos será bloqueado.