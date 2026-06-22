FAO: La producción mundial de cereales disminuiría un 2 % en 2026

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Las cosechas mundiales de trigo, cereales secundarios y arroz deberían retroceder con respecto a los récords del año pasado, aunque seguir siendo elevadas, apoyadas por existencias abundantes, según FAO.

Por revistaeyn.com La producción de cereales caerá un 2 % en 2026 pero se mantendrá alta, mientras el comercio de fertilizantes ya ha bajado entre un 20 % y un 25 % por el estrecho de Ormuz y la factura de importación de alimentos marca récord: US$2,2 billones. Los mercados alimentarios mundiales deberían mantenerse bien abastecidos en 2026-2027, con una producción de cereales cercana a niveles récord. Detrás de estas perspectivas favorables, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ve; sin embargo, varios riesgos: un posible retorno de El Niño, la volatilidad de los precios de la energía y los fertilizantes vinculada a los conflictos, las tensiones geopolíticas y comerciales, así como las incertidumbres macroeconómicas.

Las cosechas mundiales de trigo, cereales secundarios y arroz deberían retroceder con respecto a los récords del año pasado, aunque seguir siendo elevadas, apoyadas por existencias abundantes, según FAO. La producción de cereales mundial disminuiría un 2 % en 2026 hasta 2.982 millones de toneladas, el uso aumentaría un 1 %, y el consumo per cápita en los países de bajos ingresos retrocedería un 0,4 %. El trigo caería un 3,8 % hasta 810,9 millones de toneladas, debido a descensos en Australia, la Unión Europea y Estados Unidos, donde se espera una caída del 21,3 %. Sin embargo, tanto la FAO como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierten que El Niño podría aumentar el riesgo de sequías, inundaciones y tormentas en partes de África, Asia, y América Latina y el Caribe, afectando cultivos, cosechas, pastos y la disponibilidad de agua de forma más severa.

El mercado de fertilizantes sigue expuesto

"Los sistemas agroalimentarios parecen sólidos en términos de producción, pero los riesgos están aumentando y muchos de ellos pueden tener efectos rápidos y perjudiciales sobre el suministro y el acceso a la alimentación a nivel mundial", declaró Máximo Torero, economista jefe de la FAO. En este contexto, advierte de una fragilidad persistente en las cadenas de suministro agrícolas mundiales: los intercambios mundiales de fertilizantes cayeron entre un 20 % y un 25 % entre enero y abril de 2026 en comparación con el año pasado. Aunque la subida de precios se ha atenuado recientemente, persisten las preocupaciones para la campaña 2026/27, debido a una ralentización de las compras en Europa y América del Norte, especialmente de nitrógeno y fosfatos. "Las condiciones del mercado siguen siendo muy sensibles a los eventos que afectan al tránsito por el estrecho de Ormuz", subraya el informe. El informe también presenta las estimaciones actualizadas de la factura mundial de importaciones de alimentos en 2025, que se prevé que haya aumentado un 7,9 % respecto al año anterior hasta alcanzar un récord de US$2,2 billones.