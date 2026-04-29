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Fed pausa tasas en medio de fractura interna y allana el camino para Kevin Warsh

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios los tipos por tercera vez consecutiva, pero dejó al descubierto la mayor disidencia en décadas. En paralelo, avanza la nominación de Kevin Warsh, marcando el cierre del ciclo de Jerome Powell.

Por: Revistaeyn.com La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en el rango de 3,5% a 3,75%, en una señal de cautela frente a un escenario macroeconómico cada vez más complejo. Sin embargo, la decisión —la tercera consecutiva en modo “wait and see”— vino acompañada de un dato que no pasó inadvertido para el mercado: cuatro votos disidentes dentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la mayor fractura interna desde 1992. El dato no es menor. Más que una pausa técnica, la decisión refleja una Fed atrapada entre fuerzas contrapuestas: por un lado, una inflación que lleva años por encima del objetivo del 2%; por otro, un mercado laboral que empieza a mostrar señales de agotamiento, con creación de empleo prácticamente estancada.

Una Fed dividida ante un shock externo

El comunicado oficial introdujo un cambio clave: la referencia explícita a los riesgos provenientes de Medio Oriente. La mención no es decorativa. El repunte del crudo —con el Brent en máximos desde 2022— ya está impactando en la inflación, particularmente vía energía, y amenaza con contaminar el resto de la canasta. En ese contexto, la división dentro del FOMC expone tres líneas internas: 1- Un bloque que busca mantener flexibilidad sin comprometer recortes. 2- Otro que rechaza cualquier "sesgo dovish" explícito (política monetaria centrada en estimular el crecimiento económico y el empleo). 3- Y una minoría que ya empuja por recortes preventivos. Para los mercados, esta dispersión es una señal de que la función de reacción de la Fed se volvió menos predecible.

Transición en marcha

El trasfondo institucional amplifica la incertidumbre. La reunión estuvo marcada por lo que, con alta probabilidad, será la última participación de Jerome Powell como presidente del Banco Central estadounidense. El avance de Kevin Warsh hacia su confirmación en el Senado —tras superar el escollo político en el comité bancario— consolida un cambio de liderazgo que puede redefinir la orientación de la política monetaria.

Warsh llega con una postura crítica hacia la gestión reciente de la Fed, especialmente en lo que respecta al manejo de la inflación post-pandemia. Su visión, más proclive a reaccionar con anticipación frente a presiones inflacionarias, podría implicar un giro hacia una Fed más agresiva o, al menos, menos tolerante con desvíos respecto al objetivo. El respaldo político de Donald Trump también introduce una variable adicional: una mayor presión sobre la institución para alinear la política monetaria con objetivos de crecimiento.

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