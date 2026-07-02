Guatemala proyecta un presupuesto un 7,5 % más alto para 2027

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La cartera de Educación absorberá el mayor monto con US$3.642 millones, seguida de Salud Pública (US$2.430 millones) y Gobernación (Interior), responsable de la seguridad ciudadana, con US$1.369 millones.

Por Agencia EFE El Gobierno de Guatemala informó que proyecta un presupuesto nacional para el 2027 de 181.563,2 millones de quetzales (US$23.700 millones), un 7,5 % más que el actual, que priorizará la inversión en infraestructura moderna, seguridad y desarrollo social. El proyecto de presupuesto del 2027 prevé un crecimiento económico del 4 % y un déficit fiscal de 3,7 % del producto interno bruto (PIB), por debajo del 3,8 % previsto en el ejercicio de este 2026, declaró el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, en una conferencia de prensa en la que también participó el presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

El de Guatemala "continúa siendo el presupuesto público más pequeño de América Central y uno de los más pequeños del mundo, pero nosotros le estamos sacando el mejor provecho", dijo Menkos. "Mantenemos el uso de una deuda pública de manera estratégica, racional y con objetivos claros de desarrollo y de bienestar", recalcó el funcionario, recordando que el saldo de la deuda pública se estima en 27,9 % del PIB al cierre del 2027. Los ingresos tributarios se prevén en unos US$17.185 millones, lo que elevaría la carga tributaria al 12,1 % del PIB impulsada por la productividad y el combate a la evasión, sin crear nuevos tributos, sostuvo Menkos. El proyecto de presupuesto contempla inversiones extraordinarias equivalentes al 1,8 % del PIB, entre ellas US$626 millones para la segunda fase de modernización y ampliación de Puerto Quetzal (Pacífico), y US$459 millones para el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios.