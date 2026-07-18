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Generación eléctrica en Latinoamérica creció un 4,5 % en abril

La generación hidroeléctrica se mantuvo como la principal fuente de generación con 44,6 % del total regional, seguida por el gas natural (23,2 %) y la energía eólica (12,2 %), informó la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía.

  • Generación eléctrica en Latinoamérica creció un 4,5 % en abril

    Datos que resaltan la capacidad del sistema para adaptarse a condiciones climáticas cambiantes y una creciente diversificación tecnológica. Foto de cortesía
2026-07-18

Por Agencia EFE

América Latina y el Caribe (ALC) produjo en abril pasado 164 TWh de electricidad -un 4,5 % más que el mismo mes del año pasado-, de los cuales el 67 % provino de fuentes renovables, informó la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE).

Este dato subraya el predominio estructural de las energías limpias, a pesar de las fluctuaciones climáticas que afectaron a la generación hidroeléctrica. Sin embargo, esta se mantuvo como la principal fuente de generación con 44,6 % del total regional, seguida por el gas natural (23,2 %) y la energía eólica (12,2 %).

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En conjunto, estas tres tecnologías concentraron cerca del 80 % de la electricidad producida en la región durante el mes analizado.

Aunque la producción hidroeléctrica experimentó una disminución de 9,4 TWh respecto a abril de 2025, esta caída fue compensada por incrementos en generación eólica (+5,1 TWh), gas natural (+4,6 TWh) y bioenergía (+3,3 TWh).

Datos que resaltan la capacidad del sistema para adaptarse a condiciones climáticas cambiantes y una creciente diversificación tecnológica, indicó.

El índice de renovabilidad también confirma el liderazgo energético de la región. Nueve de los 27 países miembros de OLACDE superaron el promedio regional del 67 %: Paraguay (100 %), Uruguay (97 %), Costa Rica (92 %), Ecuador (92 %), Brasil (88 %), Colombia (87 %), Venezuela (86 %), Belice (76 %) y Perú (68 %).

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Para la OLACDE, estos indicadores reflejan que la integración sostenida de tecnologías renovables junto con fuentes complementarias como el gas natural refuerza, tanto la seguridad del suministro eléctrico, como mejora su capacidad para enfrentar variaciones climáticas, uno de los principales retos para los sistemas eléctricos en esta región.

Redacción web
Agencia EFE

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