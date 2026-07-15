Latinoamérica recuperaría US$209.000 millones para 2050 con reciclaje tecnológico

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Según cifras de la Olacde, en la región existen 150 millones de paneles solares en operación y 16.000 aerogeneradores, lo que, junto al acelerado crecimiento de las baterías y de la energía solar y eólica, ya permite proyectar la magnitud de los volúmenes de materiales acumulados hacia mediados de siglo.

Por Agencia EFE América Latina y el Caribe podría recuperar materiales con un valor económico de US$209.000 millones para 2050 mediante el reciclaje de paneles solares, aerogeneradores y baterías utilizados en la generación y el almacenamiento de energía limpia, de acuerdo a un informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde). "Aunque el auge de la tecnología solar y eólica comenzó hace apenas una década y la mayoría de los equipos vigentes no ha cumplido su vida útil, las averías prematuras y la renovación tecnológica están acelerando el desecho de paneles, aerogeneradores y baterías", señaló la organización en un comunicado.

Este escenario, agregó la Olacde, ha llevado a varios países a diseñar planes, programas y regulaciones para el reciclaje de componentes reutilizables, con el objetivo de mitigar los impactos ambientales en todo el ciclo de vida de estas tecnologías, evitando que metales pesados, plásticos y sustancias corrosivas o tóxicas afecten el suelo, el aire y el agua. "La generación de estos desechos constituye una oportunidad de economía circular cuyo valor económico potencialmente recuperable podría alcanzar los US$209.000 millones en 2050, mediante estrategias de reciclaje, reutilización y valorización de materiales", precisó la organización. Según cifras de la Olacde, en la región existen 150 millones de paneles solares en operación y 16.000 aerogeneradores, lo que, junto al acelerado crecimiento de las baterías y de la energía solar y eólica, ya permite proyectar la magnitud de los volúmenes de materiales acumulados hacia mediados de siglo.