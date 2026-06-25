Latinoamérica supera los 830.000 vehículos eléctricos y podría superar el millón en 2026

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Durante los tres primeros meses del año se vendieron en la región 106.765 nuevos vehículos eléctricos e híbridos enchufables, lo que llevó a superar los 837.000 en circulación.

Por Agencia EFE América Latina y el Caribe alcanzó los 837.014 vehículos eléctricos e híbridos enchufables en uso en el primer trimestre de 2026 y podría superar el millón antes de que se termine el año, según informó la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde). "La movilidad eléctrica ha dejado de ser una tendencia emergente para establecerse como una realidad en crecimiento", señaló la entidad en un comunicado.

Durante los tres primeros meses del año se vendieron en la región 106.765 nuevos vehículos eléctricos e híbridos enchufables, lo que llevó a superar los 837.000 en circulación. De mantenerse este ritmo de crecimiento, América Latina y el Caribe alcanzarían por primera vez el millón de unidades en uso. Brasil está a la cabeza con 473.362 vehículos eléctricos livianos, más de la mitad del total regional, seguido por México, Colombia, Uruguay y Costa Rica. Sin embargo, en adopción per cápita, Uruguay ocupa el primer lugar, por delante de Costa Rica, Brasil, Chile y México. Además, Argentina multiplicó por veinte sus ventas respecto al mismo período anterior, Ecuador casi las cuadruplicó y Colombia y Uruguay registraron incrementos cercanos al 300 %.