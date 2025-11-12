Gobierno de Costa Rica enfrenta protestas de diversos sectores en contra de sus políticas

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE Miles de agricultores, docentes, estudiantes y sindicalistas marcharon pacíficamente por las calles de San José para protestar contra una serie de políticas del Gobierno de Costa Rica, presidido por Rodrigo Chaves. La marcha, en la que participaron agricultores con sus tractores y camiones de trabajo, recorrió las principales calles de la capital costarricense hasta llegar a la Casa Presidencial, en donde los manifestantes gritaron consignas en contra de Chaves y su Gobierno, especialmente por las políticas que, consideran, están afectando la producción local de bienes como el arroz, el tomate y las hortalizas.

El director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Minor Cruz, pidió al Gobierno convocar un proyecto de ley que pretende dar apoyo financiero al sector arrocero frente a la crisis que está atravesando por el aumento de las importaciones del grano provocadas por la reducción drástica de impuestos establecida por la administración de Chaves en 2022. Según los datos de Conarroz, desde 2022 la producción local de arroz disminuyó un 59 %. "Estamos aquí por la seguridad alimentaria. Nos preocupa muchísimo que las importaciones estén desplazando a la producción nacional y que nuestros agricultores estén perdiendo sus empleos en el campo y que las familias campesinas estén casi necesitando ya migrar a zonas centrales", expresó Cruz. Un cerco policial impidió que las decenas de tractores y camiones se acercaran a la Casa Presidencial, lo que generó tensión entre los policías y los manifestantes, pero sin pasar a actos de violencia ni disturbios.