República Dominicana espera para 2025 un récord de 11,7 millones de turistas

Centroamérica & Mundo

El ministro de Turismo, David Collado afirmó que las cifras indican que hasta octubre habían arribado a República Dominicana más de nueve millones de turistas, 2,1 millones de ellos vía cruceros.

Por Agencia EFE República Dominicana espera la llegada para este año de 11,7 millones de visitantes, un récord en cuanto al turismo, una de las principales fuentes de divisas del país, destacaron autoridades del sector. "Estableceremos un récord en el número de visitantes, a pesar de las tormentas que han afectado el país y la crisis aérea que enfrentó recientemente Estados Unidos", dijo el ministro de Turismo, David Collado, durante el encuentro con los medios que realiza el presidente dominicano, Luis Abinader, esta vez celebrado en el enclave turístico de Punta Cana (este).

El año pasado el país recibió a 11.192.047 turistas, según cifras del Ministerio de Turismo. Collado afirmó que en las cifras indican que hasta octubre habían arribado al país más de nueve millones de turistas, 2,1 millones de ellos vía cruceros. "Estas históricas cifras las estamos logrando sin contar con el turismo de Rusia y Ucrania que representaban unos 500.000 turistas anuales", añadió el funcionario. Durante el encuentro, Abinader confirmó que participará en la Feria de Turismo de Madrid (FITUR) en enero próximo y que allí el país promocionará principalmente el destino de Pedernales (suroeste), donde las autoridades se empeñan en convertir en una segunda Punta Cana debido a sus atractivas playas.