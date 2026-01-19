Gobierno de Honduras condena ola de violencia de pandillas contra fuerzas de seguridad en Guatemala

"Condenamos los ataques contra las fuerzas del orden y reiteramos nuestro compromiso con la cooperación regional para enfrentar al crimen organizado y proteger la seguridad de nuestros pueblos", subrayó el Ejecutivo que preside Xiomara Castro en las redes sociales.

El Gobierno de Honduras condenó este domingo los múltiples ataques de pandillas contra las fuerzas de seguridad y los motines registrados en las cárceles de Guatemala , que hasta el momento dejaron al menos ocho agentes fallecidos, y reafirmó su compromiso con la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado.

Honduras expresó además su "solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Guatemala" ante la ola de violencia registrada en las últimas horas en ese país centroamericano.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó este domingo el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de una oleada de violencia por parte de pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.

La decisión, divulgada por el gobernante en cadena nacional, tiene lugar después de que este domingo fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.

Con respecto a los motines, las fuerzas de seguridad retomaron este domingo el control de la cárcel de máxima seguridad denominada 'Renovación I', en el sur del país, tras la revuelta registrada el sábado.