Empresarios de Guatemala piden al Gobierno tomar medidas para garantizar la seguridad

Empresas & Management

AGEXPORT, la Cámara de Comercio de Guatemala y CACIF condenaron los motines en el sistema penitenciario y los ataques criminales contra agentes de la Policía Nacional Civil.

Por Leonel Ibarra - Agencia EFE Gremiales empresariales de Guatemala solicitaron al Gobierno del Presidente Bernardo Arévalo tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, proteger la vida de los ciudadanos y restablecer plenamente el Estado de Derecho luego que varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sufrieron múltiples ataques en su contra en diversos puntos de la capital.

Mediante diversos comunicados, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), la Cámara de Comercio de Guatemala y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) condenaron los motines en el sistema penitenciario y los ataques criminales contra agentes de la Policía Nacional Civil. "Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los siete agentes fallecidos y los diez heridos, quienes fueron víctimas en cumplimiento de su deber. Reconocemos las acciones emprendidas por la PNC y el Ejército de Guatemala para recuperar el control y enfrentar a los grupos criminales, cuyo accionar no se limita a las cárceles, sino afecta a toda la sociedad", dijo AGEXPORT. La Cámara de Comercio de Guatemala y sus agremiados, una vez más solicitaron "de manera urgente, que se amplíen y fortalezcan a nivel nacional, los patrullajes conjuntos entre PNC y el Ejército de Guatemala. La seguridad pública y seguridad interior es una obligación de las autoridades proveerla". "Exigimos al Presidente de la República, que con el fin de resolver la grave situación de inseguridad, se decrete un Estado de Prevención en todo el país, a efecto de tomar medidas extraordinarias para mantener el orden público y la seguridad", agregó la Cámara de Comercio.

DECISIONES CONTUNDENTES

Por su parte, Arévalo informó que está liderando el comité de crisis desde el día de ayer. "Está por empezar el Consejo de Ministros, donde vamos a tomar decisiones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca", dijo Arévalo en su cuenta de X.

Los ataques tuvieron lugar en medio de varios motines que se han registrado en las cárceles por parte de pandilleros, por lo que no se descarta que ambos hechos estén vinculados. La PNC permanece en alerta para hacer frente a ataques provocados por presuntos pandilleros, en distintas áreas del país, los cuales fueron realizados de forma simultánea tras informarse sobre la toma de control del centro penitenciario Renovación 1, ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala. También fueron liberados todos los agentes del Sistema Penitenciario que se encontraban tomados como rehenes, sin detallar hasta el momento la cifra.