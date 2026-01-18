Guatemala al límite: Presidente Arévalo frente a una ofensiva decisiva contra el crimen organizado

Centroamérica & Mundo

Al cumplir dos años de mandato, el presidente guatemalteco enfrenta la mayor prueba de su gobierno: desarticular las redes criminales que controlan cárceles, infiltran la política y amenazan con desestabilizar la democracia.

Por Norma Lezcano / revistaeyn.com El presidente Bernardo Arévalo llegó a la presidencia de Guatemala en enero de 2024, representado al Movimiento Semilla y con la promesa de regenerar una democracia asfixiada por la corrupción. Si no fuera por la presión ciudadana, posiblemente no se hubiera estabilizado en el poder. Maniobras judiciales de todo tipo e intentos de suspensión de su partido buscaron que fracasara antes de asumir.

El 14 de Enero, Arévalo cumplió dos años de gestión y el momento lo encuentra ante el más profundo desafío de su gestión: destruir a las organizaciones criminales que operan en su país; pero, sobre todo, enfrentar a “los padrinos” que las amparan desde la política y desde diferentes instancias institucionales. Este fin de semana, el presidente guatemalteco, probablemente, asumió que comenzó a correr su tiempo de descuento para tomar acción. ¿Por qué? Las organizaciones terroristas Barrio 18 y Mara Salvatrucha generaron un estado de conmoción en el país al producir motines en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18, además de ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Los violentos hechos fueron un capítulo más de una serie de eventos, que venían anticipando este desenlace; pero, además, tuvieron el sello de las múltiples complicidades político-institucionales que están minando por estas horas las capacidades del gobierno guatemalteco para hacer valer el Estado de Derecho.

PERSONAJES CLAVE

Repasemos aquí quiénes son los personajes clave de esta saga y a qué intereses responden: * Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, cabecilla de Barrio 18. Las autoridades lo señalan como el coordinador de los motines. Recluido en el centro carcelario Renovación 1, en Escuintla, generó las revueltas en demanda de privilegios para los líderes mareros, traslado a cárceles específicas, encomiendas sin revisión y visitas sin controles; todas demandas que fueron rechazadas de forma categórica por el gobierno. Está detenido desde el 2003 por diversos crímenes violentos, femicidios, extorsiones y el asesinato de conductores de autobús. Ochoa Mejía está casado con María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata presidencial y dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres. * María Marta Castañeda Torres, apresada en agosto del 2025, está acusada de asesinato, asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria y casos especiales de estafa. Es hija de Gloria Torres, hermana de Sandra Torres. Para observadores locales, especialistas en las organizaciones criminales en Guatemala, Castañeda Torres le dio acceso a Ochoa Mejía a redes políticas partidarias y a estructuras criminales (como El Taquero) que controlan cárceles del país, lo que este fin de semana le permitió al líder marero desencadenar una acción conjunta. Los antecedentes delictivos de Castañeda Torres son contundentes: está implicada con el caso “La Sexta”, la masacre registrada el 18 de julio de 2016 en la Granja Penal de Pavón, uno de los episodios más violentos en el sistema penitenciario guatemalteco. Ella habría operado el ingreso de armas a ese penal (por orden de su socio Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero”) con el objetivo de asesinar al capitán Byron Lima Oliva, quien purgaba una pena y ejercía control interno en la cárcel. * Sandra Torres, dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Teniendo una directa vinculación familiar con el líder de los motines (es esposo de su sobrina), reclamó al Presidente Arévalo, a través de sus redes: “¿Qué más está esperando? Se lo vengo diciendo desde el año pasado: decrete un estado de excepción, actúe e intervenga inmediatamente las cárceles del país”. Curiosamente, Torres cercana a Ochoa Mejía, asegura que “tanta pasividad (del Presidente) hace pensar que es más bien complicidad”. Cabe recordar que Torres fue denunciada en 2019 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por “asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado”.