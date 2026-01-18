Conmoción en Guatemala: maras ejecutan ataques simultáneos en cárceles y dejan muertos a siete policías

Centroamérica & Mundo

Motines coordinados de Barrio 18 y la MS-13 en varias prisiones de Guatemala incluyen toma de rehenes y ataques armados externos. El gobierno descarta negociar y suspende clases a nivel nacional.

Por revistaeyn.com / Agencias Guatemala vive horas de alta tensión tras una serie de ataques simultáneos atribuidos a pandillas que comenzaron el sábado 17 de enero de 2026, cuando grupos de mareros se amotinaron en distintas cárceles del país, retuvieron a más de 40 guardias penitenciarios y desataron una ola de violencia armada fuera de los centros carcelarios, que dejó al menos siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos, según confirmaron las autoridades. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó en conferencia de prensa este domingo que los ataques armados fueron perpetrados por integrantes de Barrio 18, en represalia por el traslado de sus líderes a una prisión de máxima seguridad. Además, confirmó la detención de siete pandilleros y la muerte de uno de ellos durante los operativos de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, los rehenes están distribuidos en el centro Preventivo de la zona 18 y en la cárcel Fraijanes 2 y están dialogando para tratar de salvar las vidas del personal de los centros penitenciarios.

Las autoridades indicaron que los motines responden a la pérdida de privilegios carcelarios. “No podemos permitir que en los centros penales los reos hagan lo que les venga en gana”, afirmó Villeda, quien descartó de forma tajante cualquier negociación para liberar a los rehenes. “El gobierno no va a restituir privilegios ni trasladarlos a cárceles que ellos elijan”, enfatizó. En paralelo, Bomberos Voluntarios reportaron múltiples ataques armados contra agentes policiales en distintos puntos del país, ocurridos minutos después de los operativos desplegados por la PNC, el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala. El director de la PNC, David Boteo, aseguró que las autoridades ya tenían información sobre ataques inminentes, y sostuvo que la negativa a negociar con las pandillas detonó la escalada de violencia, aunque remarcó que el Estado no cederá ante presiones ni chantajes. La crisis llevó al gobierno a tomar medidas extraordinarias. La ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció a través de su cuenta personal en X la suspensión de clases a nivel nacional para este lunes 19 de enero, siguiendo recomendaciones de expertos en seguridad.