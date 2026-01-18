Presidente de Guatemala decreta estado de sitio por 30 días

Centroamérica & Mundo

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aclaró que el estado de sitio no altera la vida cotidiana ni las actividades normales ni la movilidad de los ciudadanos ni los procesos de renovación de las autoridades judiciales del país.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que decretó el estado de sitio en todo el país por un plazo de 30 días para combatir a las pandillas que se amotinaron en las cárceles y atacaron a varios agentes de la Policía Nacional Civil. "He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por treinta días a partir de hoy para garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos y permite usar toda la fuerza del Estado para actuar contra las pandillas y las maras", dijo Arévalo en cadena nacional.

Además, el mandatario guatemalteco decretó tres días de duelo y que las banderas ondeen a media asta en luto por los ocho agentes de la PNC que fueron asesinados y otros diez que resultaron heridos en los ataques del domingo 18 de enero.

El presidente aclaró que el estado de sitio no altera la vida cotidiana ni las actividades normales ni la movilidad de los ciudadanos ni los procesos de renovación de las autoridades judiciales del país. El Gobierno de Guatemala también suspendió el funcionamiento de escuelas públicas y colegios privados para el lunes 19 de enero ante la ola de violencia que vive el país centroamericano. El Ministerio de Educación guatemalteco señaló en un comunicado de prensa que la medida pretende "priorizar" la seguridad de los estudiantes.