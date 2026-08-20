Proyecto de AeroMetro en Guatemala avanza entre dudas y denuncias

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El AeroMetro, como se le ha llamado al nuevo sistema de transporte, es avalado por las municipalidades de Guatemala y Mixco, que le garantizan espacios para su desarrollo y operación.

Por Agencia EFE Un teleférico urbano de capital privado que ya se encuentra en construcción servirá desde 2027 al área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, según las previsiones de los responsables del proyecto de US$220 millones, que enfrenta dudas sobre la viabilidad de su funcionamiento y de su eficiencia para reducir el tráfico en la capital. El AeroMetro, como se le ha llamado al nuevo sistema de transporte, es avalado por las municipalidades de Guatemala y Mixco, que le garantizan espacios para su desarrollo y operación, especialmente la de la Ciudad de Guatemala, cuyo alcalde, Ricardo Quiñónez Lemus, recibe a diario fuertes críticas por el tráfico de la urbe.

La obra se desarrolla en un área metropolitana que concentra a más de cinco millones de personas y enfrenta una severa crisis de tráfico, con trayectos hacia las periferias que pueden tomar dos horas o más, lo que obliga a la población a madrugar desde las tres o cuatro de la mañana para evitar el embotellamiento. En su diseño, el sistema AeroMetro recorrerá 8,9 kilómetros dividido en dos tramos para conectar la periferia del suroeste y el oeste de la zona metropolitana con el centro económico de la ciudad. "El proyecto cumple con sus estudios, (los constructores contratados) son profesionales de renombre y han sido evaluados y validados", aseguró a EFE la coordinadora ejecutiva del sistema AeroMetro de la Municipalidad de Guatemala, Klamcy Solórzano. La funcionaria explicó que el teleférico, otorgado en concesión por la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala a un consorcio conformado por la empresa local CableVía y la suizo-austriaca Doppelmayr, operará de forma intermodal con los autobuses urbanos y tendrá capacidad para movilizar a unas 374.000 personas al día. Sin embargo, algunos sectores políticos denuncian irregularidades en el otorgamiento de la concesión a CableVía de Guatemala y Doppelmayr, así como la falta de avales técnicos obligatorios.