Gobierno de Nicaragua asume patrimonio y bienes de las municipalidades

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En el caso del personal que laboraba para la Carrera Administrativa Municipal, que no son trabajadores de las municipalidades, pasarán a formar parte de la nómina de la Procuraduría General de Justicia.

Por Agencia EFE La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, que es la representante legal del Estado y que ahora administrará el patrimonio y los bienes municipales. "Todo el patrimonio, bienes muebles e inmuebles, derechos, activos y demás recursos que, a la fecha pertenezcan a la Carrera Administrativa Municipal y a la Dirección General de Carrera Administrativa Municipal, se considerarán propiedad del Estado y serán administrados por la Procuraduría General de Justicia", señala el artículo 5 reformado y aprobado por unanimidad por los diputados nicaragüenses.

En el caso del personal que laboraba para la Carrera Administrativa Municipal, que no son trabajadores de las municipalidades, pasarán a formar parte de la nómina de la Procuraduría General de Justicia, respetando sus derechos, antigüedad y beneficios conforme a la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, de acuerdo con la enmienda. La reforma a esa ley tiene por objeto fortalecer las funciones de la Procuraduría General de Justicia para garantizar la eficiencia y eficacia de la administración municipal en el ejercicio de sus competencias, explicaron los legisladores en su exposición de motivos.