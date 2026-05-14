Gobierno de Panamá dice no negociará con las pandillas para apaciguar violencia

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Las pandillas en Panamá son operadores del narcotráfico, encargándose de mover los alijos que llegan del sur del continente y tienen como destino Estados Unidos y Europa. Parte de ese trabajo se paga con droga.

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que su Administración "no se va a sentar a negociar" con las pandillas para apaciguar la ola de violencia que sacude las calles y que ha elevado en las últimas semanas los homicidios y las quejas ciudadanas por la inseguridad. Según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en abril pasado se registraron 62 homicidios en Panamá, cerca del doble frente a los 34 del mismo mes del año pasado, mientras que en marzo fueron 53, un 20 % más que igual período del 2025.

Las dos principales pandillas de Panamá, de las "más de 180" que hay en el país, estarían tras esta ola de homicidios, según dijo a mediados de marzo pasado el director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández. El control territorial, el reclutamiento de nuevos miembros o la venganza por el "tumbe" o robo de droga entre las mismas pandillas son los motores que están alimentando una violencia que se ve cuando ciudadanos inocentes que "están en un restaurante, que están en una escuela, son víctimas de estas balaceras", como ha ejemplificado el propio presidente panameño este jueves durante su conferencia de prensa semanal. Es una situación que "preocupa" a las autoridades, que hacen "lo que se puede hacer para controlar el entorno nacional y brindar mayor seguridad, pero el comportamiento de cada pandilla respecto del negocio de administración y tráfico ilícito estupefaciente no le compete al gobierno". "Yo no me voy a sentar, o el ministro de seguridad, (no) se va a sentar con el jefe de la pandilla X a negociar" la pacificación de las calles, "eso no es posible", declaró Mulino, un exministro de Seguridad Pública.