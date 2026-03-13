Panamá detecta más de 180 pandillas, vinculadas al narcotráfico y homicidios

Centroamérica & Mundo

Las pandillas en Panamá no tienen la estética que mantienen las maras Salvatrucha y Barrio 18 que operan en El Salvador, Honduras o Guatemala. Más bien se dedican al trasiego de drogas y al asesinato por encargo o sicariato.

POR EFE En Panamá existen ahora "más de 180 pandillas", a las que se vincula con el narcotráfico, y las dos principales están impulsando la violencia homicida, afirmó este jueves el director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández. Las autoridades panameñas atribuyen a las pandillas al menos el 70 % de los homicidios que se registran en el país y que sumaron 593 en 2025, un 2 % más que en el año previo. "Son más de 180 pandillas que hay en Panamá, esa es la realidad. Se concentran mucho en lo que es San Miguelito y Colón", un distrito y una provincia caribeña, respectivamente, situados cerca de la capital panameña, declaró el jefe policial en una entrevista con la televisión local.

En este universo destacan dos grandes grupos pandilleros, que operan en San Miguelito y Colón, y que están impulsando la tasa de homicidios en el marco de una disputa que incluye "reclutar" a nuevos integrantes, según Fernández. "En las últimas semanas sí ha habido un repunte en el tema de los homicidios (...) hay una pelea marcada entre dos grupos importantes de pandillerismo, que son los que están buscando espacios", agregó, sin precisar cifras. "Estamos reforzando en las zonas con nuevas unidades (agentes) y vehículos (...) así como el crimen muta, estamos así mismo cambiando" en la Policía para enfrentarlo, aseguró.