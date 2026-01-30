Consumo en Centroamérica 2026: Eficiencia y racionalización

Por revistaeyn.com
Centroamérica inicia 2026 con un consumidor resiliente, estratégico y profundamente racionalizado.
Así lo muestra el análisis consolidado de NielsenIQ (NIQ), que toma el desempeño de 2025 como punto de partida para definir la hoja de ruta de las industrias de retail, alimentos, bebidas, limpieza y cuidado personal en el nuevo año.
Lejos de una recuperación por volumen, el consumo regional cerró el año bajo un modelo de “supervivencia selectiva”, donde crecer ya no significa vender más unidades, sino vender mejor, en los momentos y categorías correctas.
Un crecimiento impulsado por precios
El canasto de consumo masivo en Centroamérica registró en 2025 un crecimiento de 2,5 % en valor, pero el dato clave está en su composición:
● Precio promedio: 2,5 %
● Volumen: apenas 0,1 %
En términos prácticos, el crecimiento no vino de una mayor demanda, sino de un ajuste inflacionario absorbido con cautela por los hogares. El consumidor siguió comprando, pero sin expandir cantidades, afinando su presupuesto y priorizando lo esencial.
Las categorías que sostienen el consumo
En este contexto de optimización del gasto, algunas categorías mostraron mayor resiliencia y capacidad de traccionar el mercado:
● Bebidas no alcohólicas: 37 % del crecimiento
● Abarrotes: 19 %
● Golosinas: 15 %
● Aseo personal, lácteos y bebidas alcohólicas: 7 % cada una
● Limpieza: 4 %
El mensaje es claro: la canasta básica y el consumo dentro del hogar concentran la mayor parte del gasto, mientras que los consumos más discrecionales pierden protagonismo.
El único sector en contracción fue Granos Básicos, con una caída del -4,6 %, un dato que alerta sobre cambios estructurales en hábitos y sustituciones dentro del consumo cotidiano.
Los “motores” y “frenos” del año
Más allá de las grandes categorías, el análisis de NielsenIQ permite identificar con precisión qué productos empujan y cuáles frenan el consumo:
Bebidas no alcohólicas
El crecimiento estuvo impulsado por:
● Agua purificada
● Té frío
● Bebidas energéticas e isotónicasAbarrotes
Sostuvieron el dinamismo:
● Café (tostado e instantáneo)
● Mantequillas
Mientras que:
● Cereales
● Pastas para sopa
mostraron retrocesos.
Cuidado personal y del hogar
● Higiene: cremas para la piel y shampoo lideran; el papel higiénico cae.
● Limpieza: suavizantes y limpiadores líquidos muestran mejor desempeño.
● Lácteos: crecen yogurt y quesos procesados; caen leche en polvo y fórmulas infantiles.
Estos movimientos confirman un consumidor que no elimina categorías, pero sí ajusta marcas, formatos y frecuencia.
Canales: el protagonismo del comercio tradicional
Uno de los datos más relevantes para retailers y operadores de centros comerciales es la reconfiguración de los canales de venta.
● Canal tradicional (pulperías y estanquillos): 2,7 % en ventas valor
● Autoservicios: 2,3 %
● Farmacias: 1,1 %
El canal tradicional se consolida como el más dinámico, impulsado por cercanía, reposición frecuente y compras de menor ticket, alineadas con el nuevo comportamiento del consumidor.
Dinámica regional: diciembre marca la diferencia
La estacionalidad de fin de año fue un motor clave, con un crecimiento regional del 5,5 % en diciembre.
Los países que lideraron el dinamismo fueron:
● Guatemala: 8,0 %
● Nicaragua: 6,1 %
● Costa Rica: 6,0 %
En contraste, Panamá registró una contracción del -3,3%, reflejando un desempeño dispar en la región incluso durante el pico estacional.
La clave para 2026: ganar en el punto de venta
Para NielsenIQ, los resultados no son solo números, sino una señal estratégica clara.
“Los datos reflejan a un consumidor que aprendió a ser estratega de su propio presupuesto”, señala Tatiana Irizarry, Customer Success Leader de NIQ Caricam.
El desafío para 2026 es concreto: el volumen no volverá por inercia. Las marcas y comercios deberán competir con:
● mayor precisión en surtido,
● distribución física eficiente,
● y formatos de empaque alineados al nuevo bolsillo del consumidor.
En un escenario donde cada compra cuenta, la ejecución en el punto de venta será el principal diferencial competitivo.