Consumo en Centroamérica 2026: Eficiencia y racionalización

Así lo muestra el análisis consolidado de NielsenIQ (NIQ), que toma el desempeño de 2025 como punto de partida para definir la hoja de ruta de las industrias de retail, alimentos, bebidas, limpieza y cuidado personal en el nuevo año.

Centroamérica inicia 2026 con un consumidor resiliente, estratégico y profundamente racionalizado.

Lejos de una recuperación por volumen, el consumo regional cerró el año bajo un modelo de “supervivencia selectiva”, donde crecer ya no significa vender más unidades, sino vender mejor, en los momentos y categorías correctas.

Un crecimiento impulsado por precios

El canasto de consumo masivo en Centroamérica registró en 2025 un crecimiento de 2,5 % en valor, pero el dato clave está en su composición:

● Precio promedio: 2,5 %

● Volumen: apenas 0,1 %

En términos prácticos, el crecimiento no vino de una mayor demanda, sino de un ajuste inflacionario absorbido con cautela por los hogares. El consumidor siguió comprando, pero sin expandir cantidades, afinando su presupuesto y priorizando lo esencial.

Las categorías que sostienen el consumo

En este contexto de optimización del gasto, algunas categorías mostraron mayor resiliencia y capacidad de traccionar el mercado:

● Bebidas no alcohólicas: 37 % del crecimiento

● Abarrotes: 19 %

● Golosinas: 15 %

● Aseo personal, lácteos y bebidas alcohólicas: 7 % cada una

● Limpieza: 4 %

El mensaje es claro: la canasta básica y el consumo dentro del hogar concentran la mayor parte del gasto, mientras que los consumos más discrecionales pierden protagonismo.

El único sector en contracción fue Granos Básicos, con una caída del -4,6 %, un dato que alerta sobre cambios estructurales en hábitos y sustituciones dentro del consumo cotidiano.

Los “motores” y “frenos” del año

Más allá de las grandes categorías, el análisis de NielsenIQ permite identificar con precisión qué productos empujan y cuáles frenan el consumo:

Bebidas no alcohólicas

El crecimiento estuvo impulsado por:

● Agua purificada

● Té frío

● Bebidas energéticas e isotónicasAbarrotes

Sostuvieron el dinamismo:

● Café (tostado e instantáneo)

● Mantequillas

Mientras que:

● Cereales

● Pastas para sopa

mostraron retrocesos.

Cuidado personal y del hogar